Madagaszkáron az Egyház készen áll a párbeszéd elősegítésére, a béke közvetítésére

Ezúttal is főként a fiatalok vonultak az utcára, ahogyan az már szeptember 25. óta megszokott. Ismét megszállták Antananarivót, elfoglalták a központi negyedet, amit eddig még nem sikerült elérniük.

Tragikus forgatókönyv

Madagaszkár fővárosában október 1-jén ismét mozgósították a Z generációt, hogy csatlakozzon a villamos energia és víz hiánya miatt napok óta zajló tüntetésekhez. És ezúttal is megismétlődött a tragikus forgatókönyv: a rendfenntartó erők könnygázzal és gumilövedékekkel próbálták feloszlatni a tüntetőket, a helyi média által összegyűjtött tanúvallomások szerint. Több ezer tüntető gyűlt össze egy másik nagyvárosban, Antsirananában is, és általános sztrájkot követeltek. Egyelőre az egyetlen biztos adat az áldozatok számát illetően az ENSZ-től származik, eszerint a tüntetések kezdete óta legalább 22 ember halt meg, és mintegy százan megsebesültek.

Óriási szegénység

Andry Rajoelina elnök megkísérelte csillapítani a népharagot azzal, hogy feloszlatta a kormányt, de ez nem hozta meg a várt hatást. A 30 év alatti fiatalok, valamint a társadalom egyéb, széles rétegei továbbra is magának az elnöknek a lemondását követelték, és kifogásolták a mélyen igazságtalan és korrupt rendszer létezését, amely nem veszi figyelembe egy olyan ország szükségleteit, amelyet a nemzetközi szervezetek a bolygó legszegényebb országai közé sorolnak: a Világbank 2022-ben megállapította, hogy a lakosság csaknem 75 százaléka a szegénységi küszöb alatt él.

Már nem csak a víz és az áram hiánya miatt tiltakoznak

A tüntetések, amelyek mára már messze túlnőttek az áram- és vízhiány miatti tiltakozásokon, a madagaszkári tüntetők szavaival élve részét képezik „a Nepálból érkező változás szelének”. Nepált szintén megrendítették a közösségi médián keresztül szervezett korrupcióellenes tüntetések, amelyek még Perura is átterjedtek. „Nálunk az emberek azt mondogatták, hogy egyszerűen el kell fogadnunk a sorsunkat, de amikor láttuk, hogy Nepál fellázadt, azt mondtuk magunknak: eljött a mi időnk is” – mesélte néhány Z generációs fiatal.

Készen állnak a közvetítésre

Ebben a kényes helyzetben a helyi katolikus egyház készen áll a békés és konszenzuson alapuló megoldás keresésére. „Készek vagyunk közvetíteni a felek között a párbeszéd helyreállítása érdekében. A megoldás biztosan nem az erőszak, mert az csak újabb erőszakot szül” – nyilatkozta a vatikáni médiának Rosario Saro Vella, a moramangai egyházmegye püspöke.

Az egyházi intézmények már évtizedek óta igyekeznek az ország kritikus lelkiismereteként fellépni, harcolva minden egyenlőtlenség és igazságtalanság ellen: „Mindig is hangsúlyoztuk, hogy a gazdasági és társadalmi helyzet elfogadhatatlanná vált, meg kell akadályozni, hogy a föld alatt rejlő kincsek máshová kerüljenek, hogy mélyen igazságtalan, hogy a lakosság egy kis része sokat birtokol, míg a nagy többség még az alapvető szükségleteit sem tudja kielégíteni, nem jut élelmiszerhez és egészségügyi ellátáshoz.”

XIV. Leó pápa az október 1-jén tartott általános kihallgatás végén szót emelt Madagaszkár békéjéért: „Mély szomorúsággal fogadtam a Madagaszkárról érkező híreket, melyek a rendfenntartó erők és fiatal tüntetők közötti erőszakos összecsapásokról számolnak be, amelyek során többen meghaltak és mintegy százan megsérültek. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy mindig elkerülhessük az erőszak minden formáját, és előmozdítsuk a társadalmi harmónia állandó keresését az igazságosság és a közjó szolgálatán keresztül!” (Tőzsér Endre SP fordítása)

