Magis Europe 2021 – Már lehet jelentkezni a Szent Ignác-i lelkiségű ifjúsági találkozóra

Túl vagy a 18. születésnapodon, de még nem múltál el 35? Eltöltenél egy hetet más nemzetek fiataljaival, jezsuitákkal és barátaikkal? Szabad vagy augusztus 7. és 15. között? Kész vagy rá, hogy kilépj a komfortzónádból? Szívesen zarándokolsz, vonz a Szent Ignác-i lelkiség, a karitatív munka, vagy a művészet, érdekel a teremtésvédelem? You speak English, don’t you? Ha igen, téged is vár a Magis Europe 2021!

A jelentkezési határidő június 15., úgyhogy ne halogasd, nézz körül a Magis-honlapon!

Az ignáci lelkiségben a „magis” kifejezéssel jelöljük az ember törekvését, hogy azt kutassa, mi Isten szándéka, hogyan lehet az Ő nagyobb dicsőségét szolgálni. Ennek szellemében született ez a több mint 15 éves múltra visszatekintő nyári program, melynek első felében arra hívunk, hogy újfajta módon ismerd meg önmagad, másokat és Istent. Ezt szolgálják a megszokottól eltérő helyzetek, az experimentumok, melyeken ki-ki ráébredhet a közös munka jelentőségére és arra, hogy bár eltérő kulturális háttérből érkezünk, mindannyian az emberiség nagy családjába tartozunk.

Az esemény augusztus 7-től 15-ig tart majd: 7-13. között az experimentumokon Magyarország mellett Szlovákia is vendégül látja az egyes témakörök iránt érdeklődőket, hogy aztán mindannyian Miskolcon találkozzunk a záróeseményen, az augusztus 13-15-i hétvégére.

Az idei év mottója – „Megtalálni Istent mindenben” – kapcsolódik a Szent Ignác megtérésének 500. évfordulójára emlékező ünnepi évhez.

Legyen szó csendes lelkigyakorlatról, zarándoklatról a Pilisben vagy Pannonhalmától Tihanyig, mások segítéséről, Isten szavának feltárásáról papíruszon, budapesti élő kövek, azaz templomok révén történő evangelizációról, szakrális táncról, a teremtett világ védelméről, avagy a jezsuita létbe belekóstoló hétről, a cél ugyanaz: hogyan hozhatunk ki magunkból, egymásból többet, jobbat, szebbet, hogy aztán mindezt Isten nagyobb dicsőségére fordíthassuk.

Hogyan jelentkezhetsz?

Regisztrálj a Magis-honlapon, és add meg egy pap vagy szerzetes nevét, akitől megkérdezhetjük, hogy magad és mások számára lelkileg gazdagító lesz-e jelenléted a Magis-találkozón. Amint megkapjuk a választ, már jelentkezhetsz is: kiválaszthatod azokat az experimentumokat, amelyek leginkább megszólítanak.

A teljes program díja kb. 90 ezer Ft, de a résztvevők egy részének tudunk ebben anyagi támogatást nyújtani. Ha úgy érzed, szükséged lenne erre, írd meg a jelentkezési lapon! Ha kérdéseid vannak, nézd át a gyakori kérdéseket, vagy keress minket a hello@magis.jesuits.eu email-címen!

Nagyon reméljük, hogy minél több emberrel találkozhatsz majd a nyári Magison. Hogy ezzel együtt is biztonságos lehessen az esemény, oltási igazolványt (vagy negatív PCR-teszteket) kérünk majd a részvételhez: ha lehetőséged van, kérd és fogadd el az oltást!

Forrás és fotó: Jezsuita.hu

