Magyar alkotások a Szent Péter tér oszlopsorai alatt a Száz betlehem kiállításon

A világ minden tájáról, messzi földrészekről gyűlnek össze a keresztény hagyományokat, a helyi kulturális szokásokat, népművészetet tükröző gyöngyszemek ugyanazt azt örömhírt hirdetve: „Megszületett a világ Megváltója!”

A kiállítást a járványügyi helyzetre való tekintettel szabadtéren, a Szent Péter téri kolonnád alatt kis, nyitott faházakban rendezték be, hogy a hívek a lehető legbiztonságosabb körülmények között tudják megcsodálni a betlehemeket. Tavaly, 2019-ben Magyarország lehetett a tárlat megnyitójának „házigazdája”, idén Ukrajna fiataljai énekeltek a Szent Péter téren a jelentős vatikáni eseményen. Magyarországról hét betlehem érkezett a Vatikánba a Magyar Kézművességért Alapítvány népművész tagjainak alkotásai közül, a szentszéki magyar nagykövetség együttműködésének köszönhetően. A vatikáni szervezőbizottság nyolc magyar nevezést választott be az idei kiállítás anyagába, így a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium 5. és 6., valamint 7. és 8. osztályos tanulóinak rajzait is, amelyeket azonban sajnos nem sikerült kiállítani.

A magyar betlehemek készítői között találjuk Kurdi Csilla néptánctanárt, textilszobrászt, aki paverpol technikával formálta meg Betlehemi éj című művét. A paverpol technikát, amivel természetes anyagokat, továbbá fémeket lehet ragasztani, egy holland művésznő fejlesztette ki. Szigeti Mónika Menekülés Egyiptomba című műve festett kukoricacsuhéból és fakéregből készült, a művész csodálatos, élénk színeket ért el a csuhéfestéssel. Kaics Julianna szalma-, csuhé- és vesszőfonó negyven évig vegyésztechnikusként dolgozott, majd nyugdíjasként tanulta meg a csuhéfonást. 2012 és 2019 után idén ismét láthatjuk egy alkotását a római kiállításon Szent Család címmel. Harsányi Tiborné szalma- és csuhéfonó, népijátszóház-vezető művével szintén szerepelt már korábban a vatikáni tárlaton, 2020-ban a szalmafonással készült Betlehem a Szent Családdal és a három királlyal című alkotása látható.

Garamvölgyi Adrienn népijáték- és kismesterségek oktató egyedi alkotásával egy fakereszt elé helyezte Jézus születésének jelenetét, a csuhéból megfont Máriát a kis Jézussal és Józsefet, míg Gelencsér Julianna népi iparművész egy fából készült házforma elé illesztette a csuhéból font betlehemi figurákat, és termésekkel díszítette a jelenetet. Czupp Pál, Prima díjas fafaragó, népi iparművész A Szent Család megpihen című alkotása dió- és vadkörtefából készült. A világos színű vadkörtéből kifaragott szereplők egy sötét árnyalatú diófakéregben vannak elhelyezve, a két fatípussal a művész nagyon szép kontrasztot állított elő, amely lehetővé teszi a figurák kiemelkedését a sötétebb háttérből.

A kiállítást végignézve több olyan alkotást fedezhetünk fel, amelyek utalnak a földünket sújtó világjárványra. Egy olasz művész orvosi sátor közepébe, maszkot viselő figurák közé helyezte Jézus születésének jelenetét. A jászolkészítés egyik sajátossága pontosan az, hogy az alkotók annak érdekében, hogy még közelebb hozzák az emberekhez a születéstörténetet, helyi környezetbe, aktuális körülmények közé illesztik a Szent Családot.

„A születéstörténet az egyszerűség szimbóluma és a remény jele” – mondta Salvatore Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke a kiállítás megnyitóján. „Amikor a betlehemi jelenetre tekintünk, emlékezzünk arra, hogy Isten irántunk érzett szeretetének látható egyszerűsége előtt állunk. Az Úr így szeret minket. 2020 karácsonyán bizonyosodjunk meg arról, hogy nem vagyunk egyedül, Isten sosem hagy el bennünket. Ha a járvány okozta helyzet miatt szomorúságot érzünk vagy magányosak vagyunk, lépjünk közel a betlehemhez, és szemléljük a gyermek Jézust, aki befogadást vár tőlünk. Tárt karokkal fogadjuk be Őt, és mindjárt nem érezzük magunkat magányosnak. A betlehem továbbá a reménység jele, a kézzelfogható, folytonos szolidaritásról tanúskodik, amelyet Isten osztott meg az emberiséggel Fiának megtestesülése által” – mondta Salvatore Fisichella érsek, a kiállítást szervező pápai tanács elnöke.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír