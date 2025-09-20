Magyar ferences fotója is látható a Naphimnuszt bemutató nemzetközi kiállításon

Kultúra – 2025. szeptember 20., szombat | 18:00
2

Az Assisiben található Monte Frumentario palotában megnyílt A teremtmények éneke című nemzetközi kiállítás, amely fotókon keresztül mutatja be Assisi Szent Ferenc 1225-ben született híres Naphimnuszát. A kiállított képek között egy magyar ferences testvér, Piatrik Pió OFM alkotása is helyet kapott.

A kiállítás a Kisebb Testvérek Rendje OFM Fraternitas Alapítványa kezdeményezésére valósult meg, együttműködésben a Pápai Szent Antal Egyetem (Antonianum) Filozófiai Karával, a ferencesek által Olaszországban és Albániában működtetett Igazságosság, Béke és a Teremtett Világ Egysége Irodájával. A szervezést az Exhibit Around APS vállalta, amely a rangos nemzetközi fotófesztivál, a Trieste Photo Days fő motorja.

A Naphimnusz feldolgozását célzó projekt felhívásához több mint hatezer fotó érkezett, közülük a legjobb száz alkotást mutatja be a most megnyílt kiállítás, melynek rangját emeli a dokumentarista fényképezés terén világszerte elismert Dario De Domicis védnöksége.

Assisi Szent Ferenchez csatlakozva a fotográfia nyelvén magasztaljuk a Legfölségesebbet: miközben megmutatjuk a teremtett világ szépségét, látni engedjük azt a valóságot is, amely a vele szemben elkövetett visszaélésekből fakad, amikor az ember a teremtményekkel való kapcsolatában uralkodói szerepet vett magára.

A kiállítás a Naphimnusz felépítését követve kilenc szakaszból áll:

Altissimu, onnipotente, bon Signore – Legfölségesebb, mindenható jó Úr
Frate sole – Naptestvér
Sora luna e le stelle – Hold nővér és a csillagok
Frate Vento e per aere e nubilo e sereno e onne tempo – Szél testvér, a levegő, a felhős és derűs ég és minden idő
Sor’Acqua – Víz nővér
Frate Focu – Tűz testvér
Sora nostra matre Terra – Földanya nővérünk
Quelli che perdonano – Akik megbocsátanak
Sora nostra Morte corporale – Testi halál nővérünk

Forrás és fotó: Ferences Média

Magyar Kurír

#jubileum #kiállítás #művészet #szentek és boldogok #szerzetesek #teremtésvédelem

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató