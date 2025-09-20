Magyar ferences fotója is látható a Naphimnuszt bemutató nemzetközi kiállításon

A kiállítás a Kisebb Testvérek Rendje OFM Fraternitas Alapítványa kezdeményezésére valósult meg, együttműködésben a Pápai Szent Antal Egyetem (Antonianum) Filozófiai Karával, a ferencesek által Olaszországban és Albániában működtetett Igazságosság, Béke és a Teremtett Világ Egysége Irodájával. A szervezést az Exhibit Around APS vállalta, amely a rangos nemzetközi fotófesztivál, a Trieste Photo Days fő motorja.

A Naphimnusz feldolgozását célzó projekt felhívásához több mint hatezer fotó érkezett, közülük a legjobb száz alkotást mutatja be a most megnyílt kiállítás, melynek rangját emeli a dokumentarista fényképezés terén világszerte elismert Dario De Domicis védnöksége.

Assisi Szent Ferenchez csatlakozva a fotográfia nyelvén magasztaljuk a Legfölségesebbet: miközben megmutatjuk a teremtett világ szépségét, látni engedjük azt a valóságot is, amely a vele szemben elkövetett visszaélésekből fakad, amikor az ember a teremtményekkel való kapcsolatában uralkodói szerepet vett magára.

A kiállítás a Naphimnusz felépítését követve kilenc szakaszból áll:

Altissimu, onnipotente, bon Signore – Legfölségesebb, mindenható jó Úr

Frate sole – Naptestvér

Sora luna e le stelle – Hold nővér és a csillagok

Frate Vento e per aere e nubilo e sereno e onne tempo – Szél testvér, a levegő, a felhős és derűs ég és minden idő

Sor’Acqua – Víz nővér

Frate Focu – Tűz testvér

Sora nostra matre Terra – Földanya nővérünk

Quelli che perdonano – Akik megbocsátanak

Sora nostra Morte corporale – Testi halál nővérünk

