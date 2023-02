Magyar missziós orvos Malawiban – Gyógyulást és reményt visz egy katolikus közösség a szegényeknek

Körtvélyessy Mónika kétévente utazik el ebbe a szegény délkelet-afrikai országba, hogy szakmai tapasztalatával segítse a betegeket. A Sant’Egidio DREAM-központja eredetileg AIDS-betegek kezelésére jött létre, korszerű antiretrovirális kezelést kapnak itt a betegek, főként édesanyák, akiknek így egészséges gyermekeik születhetnek. Mára tíz elmaradott szubszaharai országban, ahol a DREAM-program (Drugs and REsources against AIDS and Malnutrition) működik, több mint 150 ezer egészséges újszülött jött világra, és több mint 500 ezer beteget segítettek gyógyszeres kezelés vagy egyéb ellátások formájában.

A DREAM-program mára már nemcsak AIDS-betegeket kezel, a Blantyre-ben lévő legnagyobb mozambiki központjukban TBC-szűrés, méhnyakrákszűrés, sőt, egy kis ideje emlőrákszűrés is történik, és nemsokára hallásvizsgálatra is lehetőség lesz.

Tudományos igényű tájékoztatást kaphatunk Körtvélyessy Mónika bejegyzéseiből az ott folyó munkáról, de személyes élményeket is megoszt, mint például Jane történetét. Decemberben derült ki, hogy az asszony HIV-pozitiv, de nem tudott még megerősödni, nem tudja két- és négyéves gyerekeit ellátni. Ugyanakkor egy nagyon élénk, angolul jól beszélő asszony, akinek a még betegen is fénylő, ragyogó arca és a gyenge teste között óriási különbség fedezhető fel. Megkezdődött a TBC-kezelése is, és remélik, hogy két hét múlva már egy kicsit jobban érzi majd magát – addig is kérik érte is az imáinkat.

Az önkénteseknek a közösség imádsága adja a szolgálathoz az erőt: ha a Sant’Egidio közösség római imádságait online nem is mindig tudják követni, hiszen áram csak ritkán van, a helyi imádságokra akkor is elmennek. Blantyre egyik külvárosában van a székhelyük, ahol a találkozóikat tartják. Itt karácsonyi ebédet is tartottak nemrég az általuk rendszeresen támogatott szegényeknek, emellett két éve erősen traumatizált utcagyerekeket is befogadnak és nevelnek puritán, de szépen rendben tartott környezetben.

Olvashatunk a blogon arról is, mekkora örömet okozott ezeknek a gyerekeknek a magyar-német-angol nyelven kommentált képes mesekönyv a magyar halakról és madarakról, amelyet a missziós orvos utazása előtt adományként kapott sok más egészségügyi eszköz és gyerekeknek szánt ajándék között: „Könyvet vinni egy olyan házba, ahol nincs könyvespolc, nincs asztal (mint általában a malawi házakban), nem olvasnak vagy mesélnek esti mesét, de a gyerekek tanulni akarnak, egy nagyon konkrét gesztus, a változás, a fejlődés első mérföldköve lehet. Nagy érdeklődéssel és hálával fogadták!”

Körtvélyessy Mónika önkéntestársával elment egy másik külvárosba is, ahol meglátogatták a 2016-ban megnyitott Irgalmasság házát – ennek kapcsán információt kaphatunk a malawi idősek helyzetéről is.

Színes mozaikkép tárul elénk a blogbejegyzésekből egy nehéz sorsú országról, egy városról, ahol egy katolikus egyházi kezdeményezés körül sok kis csoda valósul meg.

Szeretettel ajánjuk a blogbejegyzéseket, amelyeket ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Malawi2023.blogspot.com

