Magyarország az első ország, amely kutatási megállapodást kötött a washingtoni Bibliamúzeummal

A miniszter a rendezvényen rámutatott, hogy Magyarország számára kiemelten fontosak a keresztény gyökerek, a keresztény értékek és kultúra, ezért különösen jelentős az együttműködés aláírása. Hankó Balázs az MTI-nek elmondta, hogy a megállapodás a többi között tartalmazza, hogy nyolc magyar kutató érkezhet a washingtoni intézménybe.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország az első ország, amellyel a Bibliamúzeum közvetlen együttműködési megállapodást kötött, és hozzátette, hogy a kereszténység melletti kiállásnak különösen hangsúlyt kell kapnia akkor, amikor Európában és az Egyesült Államokban is tapasztalhatók a vallás hívei ellen erőszakos cselekmények.

Carlos Campo, a Bibliamúzeum (Museum of the Bible) vezérigazgatója rámutatott, hogy a jövőben további országokkal köt az intézmény együttműködésről szóló megállapodásokat, de Magyarország az első a sorban, amit a közép-európai ország keresztény múltja alapoz meg.

A vezérigazgató az MTI-nek nyilatkozva rámutatott, hogy a megállapodás létrejöttében az a felismerés is tükröződik, hogy Magyarország hosszú idők óta elkötelezett a bibliai értékek mellett, a magyar kutatók érkezését jelentő gyakorlati együttműködés pedig a kultúraközi kapcsolatok erősödését hozza.

A Washington belvárosában működő Bibliamúzeum kiállítóhely, valamint oktatási és kutatási központ, ahol a biblikus témák tudományos feldolgozására összpontosítanak. Az intézmény novemberben készül a holt-tengeri tekercsek eredeti példányait bemutató kiállítás megnyitására.

Forrás: MTI

Fotó: hirado.hu-MTI

Magyar Kurír