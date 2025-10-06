Magyarország az első ország, amely kutatási megállapodást kötött a washingtoni Bibliamúzeummal

Kultúra – 2025. október 6., hétfő | 13:54
1

Tudományos és kutatási együttműködésről írt alá megállapodást Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az amerikai fővárosban működő Bibliamúzeumban helyi idő szerint október elsején, szerdán.

A miniszter a rendezvényen rámutatott, hogy Magyarország számára kiemelten fontosak a keresztény gyökerek, a keresztény értékek és kultúra, ezért különösen jelentős az együttműködés aláírása. Hankó Balázs az MTI-nek elmondta, hogy a megállapodás a többi között tartalmazza, hogy nyolc magyar kutató érkezhet a washingtoni intézménybe.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország az első ország, amellyel a Bibliamúzeum közvetlen együttműködési megállapodást kötött, és hozzátette, hogy a kereszténység melletti kiállásnak különösen hangsúlyt kell kapnia akkor, amikor Európában és az Egyesült Államokban is tapasztalhatók a vallás hívei ellen erőszakos cselekmények.

Carlos Campo, a Bibliamúzeum (Museum of the Bible) vezérigazgatója rámutatott, hogy a jövőben további országokkal köt az intézmény együttműködésről szóló megállapodásokat, de Magyarország az első a sorban, amit a közép-európai ország keresztény múltja alapoz meg.

A vezérigazgató az MTI-nek nyilatkozva rámutatott, hogy a megállapodás létrejöttében az a felismerés is tükröződik, hogy Magyarország hosszú idők óta elkötelezett a bibliai értékek mellett, a magyar kutatók érkezését jelentő gyakorlati együttműködés pedig a kultúraközi kapcsolatok erősödését hozza.

A Washington belvárosában működő Bibliamúzeum kiállítóhely, valamint oktatási és kutatási központ, ahol a biblikus témák tudományos feldolgozására összpontosítanak. Az intézmény novemberben készül a holt-tengeri tekercsek eredeti példányait bemutató kiállítás megnyitására.

Forrás: MTI

Fotó: hirado.hu-MTI

Magyar Kurír

#Biblia #egyház és állam #tudomány

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató