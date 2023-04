Magyarország és a Szentszék közös történetét mutatja be a közmédia új sorozata

A Magyarország és a Szentszék közös történetét bemutató sorozat ezt követően minden hétköznap új részekkel jelentkezik.

Krisztus a jövőnk címmel – ami a pápai látogatás mottója – Magyarország és a Szentszék közös történetét új sorozat tárja az érdeklődők nézői elé. A 15 epizódból álló vallási műsorból megtudható, miként változott a pápa egyházfői szerepe az elmúlt kétezer év során, megismerhető a pápaság intézménye, illetve hogy mi a különbség a Vatikán és a Szentszék között. Történelmi áttekintést nyújt a széria arról, miként alakult Magyarország és a Szentszék története Szent István korától, de olyan érdekességekről is szó lesz a sorozatban, mint például hogy mi alapján dől el, hova látogat a pápa, mire figyelnek utazásaikor, és hogy miként zajlik az előkészítés. A műsor neves szakértők segítségével nyújt áttekintést az április végén hazánkba látogató Ferenc pápa eddigi utazásairól, valamint a Magyarországon eddig történt pápalátogatások eseményeiről.

A Vatikánban, Rómában és hazánkban forgatott sorozat részleteiről Erhardt Ágoston, az ismeretterjesztő sorozat szerkesztője a Duna Almárium című műsorában osztott meg részleteket a nézőkkel. „A nézők sok archív felvételt is láthatnak a műsorban, különösen gazdag képi anyag állt rendelkezésünkre az 1991-es pápalátogatásról, amely kapcsán az akkori esemény szervezői közül többen is megszólalnak. Forgattunk Rómában is, többek között két olyan atyával látható majd interjú, akik a kulisszák mögött dolgoztak együtt II. János Pál, valamint XVI. Benedek pápával, továbbá olyannal is, aki Ferenc pápával van napi kapcsolatban” – mondta a hiánypótló sorozatról.

Ferenc pápa történelmi jelentőségű vallási eseménylátogatásának minden nyilvános programját élőben közvetíti az M1, a Duna és a Kossuth Rádió.

Forrás és fotó: MTVA

