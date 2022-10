Magyarország új apostoli nunciusa átadta megbízólevelét Veres András püspöknek, az MKPK elnökének

Michael Wallace Banach elmondta, milyen szép, ahogyan az Úr felkészít egy hosszabb megbízatásra: a jezsuiták Szent Keresztről elnevezett egyetemén tanult az Egyesült Államokban, Magyarországon pedig éppen szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén adta át megbízólevelét Novák Katalin köztársasági elnöknek.

Jelnek érzi azt is, hogy fontos számára a máriás lelkiség, püspöki címerében is Szűz Mária alakja látható, és most, Rózsafüzér Királynője ünnepén adja át megbízólevelét Veres András püspöknek.

Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Excellenciás és Főtisztelendő Michael Wallace Banach memphisi címzetes érseket Magyarország apostoli nunciusává.

Őexcellenciája Mons. Michael Wallace Banach, Memphis címzetes érseke 1962. november 19-én született Worcesterben (Massachusetts állam, USA). 1988. július 2-án szentelték pappá a worcesteri egyházmegye szolgálatára.

1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. 1994-től 2007-ig Bolívia, majd Nigéria pápai képviseletein dolgozott, valamint a Szentszék Államtitkárságán az államközi kapcsolatok szekciójában. 2007 és 2013 között a Szentszék állandó megfigyelője volt az Egyesült Nemzetek Szervezete Bécsi Hivatalában és az ENSZ Iparfejlesztési Szervezeténél (UNIDO). Egyidejűleg a Szentszék képviselője volt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél (IAEA), az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél (OSCE) és az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezetnél (CTBTO).

2013. február 22-én Memphis címzetes érsekévé nevezték ki, és Pápua Új-Guinea apostoli nunciusává, majd 2013. május 18-án a Salamon-szigetek apostoli nunciusává is. 2016. március 19-én Szenegál apostoli nunciusává nevezték ki, és apostoli küldöttnek Mauritániába. 2016. július 9-én a Zöld-foki Köztársaság apostoli nunciusává is kinevezték. 2016. augusztus 22-én nevezték ki apostoli nunciussá Bissau-Guineába. 2017. május 13-án apostoli nunciussá nevezték ki Mauritániába.

Anyanyelve (angol) mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul.

