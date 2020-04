Magyarországi keresztény egyházak közös húsvéti üzenete

„Ámde Krisztus feltámadt” (1Kor 15,20)

Húsvét a keresztény világ örömünnepe. Nem lehet nagyobb öröm annál, mint hogy az élet győzött a halálon. Krisztus feltámadt, és feltámadásával Isten a mi jövőnket is kijelölte.

Kedves Testvérek! Még ha a járvány be is árnyékolja idei húsvétunkat, hisszük, hogy húsvét azért az ünnepek ünnepe, mert Krisztus feltámadásában látjuk Isten teremtette és Isten rendelte sorsunkat. Az az öröm tölt el, hogy Ő feltámadt, és Vele miénk az élet! A halálon győzött az élet!

Tudjuk, hogy ahol fény van, ott árnyék is van, s amíg fény van, addig az árnyék is megvan. Együtt kell élnünk az árnyékkal és a fénnyel is.

Húsvét újra és újra elhangzó hívása: ember, gyere az árnyékból a fényre! A fény éltet. A fény jövőt mutat. A húsvéti fény túlmutat a temetők kapujának „Feltámadunk” feliratán. Rámutat az élő Jézus Krisztusra, aki maga a feltámadás és az élet. Mindenki számára nyitva áll az út, a lehetőség. A keresztény világ példát ad, hogyan lehet élni az örök élet örömével. Ez a fényben élő egyház hite: „Az Úr feltámadott”. Ez a fény élteti a Feltámadottban hívőket.

Ezzel az örömhírrel köszöntjük a magyar keresztény testvéreket: Jézus él! Dicsérjük az Urat!

Húsvét, 2020

Dr. Veres András

püspök, elnök

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia



Steinbach József

református püspök, elnök

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa



Dr. Fischl Vilmos

főtitkár

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa



A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:

Dr. Szabó István

református püspök, a zsinat lelkészi elnöke



Kondor Péter

evangélikus püspök



Papp János

baptista egyházelnök



Pataky Albert

pünkösdi egyházelnök



Dr. Khaled A. László

metodista szuperintendens



Dr. Frank Hegedűs anglikán esperes

Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház



Arsenios Kardamakis metropolita

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus



Mark budapesti és magyarországi metropolita

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)



Siluan Mănuilă püspök

Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye



Pantelic Lukijan püspök

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye



Antonii metropolita

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

Forrás: MKPK

Fotó: canossian.org

Magyar Kurír