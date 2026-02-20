Magyarszéken tartották a női és férfi rendfőnöki konferenciák közös elnökségi ülését

Megszentelt élet – 2026. február 20., péntek | 13:43
A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának (FSZK) közös elnökségi ülése február 11. és 13. között zajlott Magyarszéken. A találkozón tizenegy szerzetes és két világi munkatárs vett részt.

A stratégiai tervezést szolgáló ülés első napja Deák Hedvig OP nővér online bejelentkezésével kezdődött, aki felvázolta a két konferencia létrejöttét és eddigi történetét. 2016-ban volt Péliföldszentkereszten az a találkozó, amikor a két elnökség először közösen gondolkodott. Ekkor Labancz Zsolt és Hedvig nővér voltak az elnökök.


A kétnapos együttlét az aktuális munkafolyamatok beszámolóiból állt, majd ezek nyomán konkrét lépésekről gondolkodtak együtt a jelen lévő elnökségi tagok. A női és férfi konferencia a 89 magyar szerzetesrendet képviseli, fogja össze, és átfogóan gondolkozik róluk, elősegítve az együttműködésüket is.

Az elnökség áttekintette, értékelte a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI), közkeletű nevén szerzetesi iroda munkáját és az általa össszefogott együttműködéseket, majd a jelenlegi és jövőbeni feladatok között fontossági sorrendet állított fel.

Kiemelt területnek nevezték meg többek között a hivatásgondozást, a rendek egymás közötti kommunikációját és együttműködését, a rendi idősellátást, az emberi méltóság védelmét, a működő munkacsoportok (gazdasági, közoktatási, szociális, médiaműhely, képzések, hivatásgondozás) koordinálását és egyéb aktualitásokat.


Ezenkívül közös imádság, szentmise és beszélgetések is részei voltak a találkozónak.

A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának elnökségi tagjai közül jelen volt: Kakucs Petra OP (elnök); Takács Anita SSS; Szentistványi Rita RSCJ; Lobmayer M. Judit SSND; Kóródi Veronika SFPS.

A Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnökségi tagjai közül jelen volt: Zsódi Viktor SchP (elnök); P. Hortobágyi T. Cirill OSB; P. Berhidai Piusz OFM; P. Barta Szabolcs CM; András Attila SJ.

A szerzetes-elöljárók irodájából Knáb Judit CJ irodavezető és Stomfai Zsófia titkár vett részt a találkozón.

A stratégiai napokat Matolcsy János senior tanácsadó moderálta.

Az elnökségi napoknak a magyarszéki kármelita nővérek adtak otthon, akiknek köszönik a lehetőséget.

