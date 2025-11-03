Mai evangélium – 2025. november 3.

Napi Evangélium – 2025. november 3., hétfő | 0:01
Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Lk 14,12–14

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult:

„Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.”

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#Mai evangélium

