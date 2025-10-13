Mai evangélium – 2025. október 13.

Napi Evangélium – 2025. október 13., hétfő | 0:01
Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Lk 11,29–32

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:

„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.

Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

