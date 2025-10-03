Mai evangélium – 2025. október 3.

Napi Evangélium – 2025. október 3., péntek | 0:01
Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Lk 10,13–16

Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt:

„Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni.”

Majd így folytatta: „Aki titeket hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.”

Fotó: Fábián Attila

Magyar Kurír

