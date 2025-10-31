Mai evangélium – 2025. október 31.

Napi Evangélium – 2025. október 31., péntek | 0:01
Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Lk 14,1–6

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt.

Akkor eléje állt egy vízkóros ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta.

Azután a jelenlevőkhöz fordult: „Ha valamelyiktek szamara vagy ökre szombaton kútba esik, nem húzza-e ki azonnal?” Azok semmit sem tudtak felelni neki.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

