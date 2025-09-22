Mai evangélium – 2025. szeptember 22.

Napi Evangélium – 2025. szeptember 22., hétfő | 0:01
1

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Lk 8,16–18

Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz:

Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy aki belép a házba, világosságot találjon.

Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nyilvánvalóvá ne lenne.

Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

