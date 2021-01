Majd’ fél évszázad a gyermekvédelemben – Átadták az Árvagondozó Szent Zotikosz-díjat

Az eddig megszokott nagyobb ünnepség helyett jóval szerényebb körülmények között nyújtotta át Orosz Atanáz püspök az elismerést, hiszen a járványhelyzet következtében a közös, intézményi hálaadó liturgia és ünnepség elmaradt az árvagondozó szent emléknapján, december 30-án.

Lónárt Csaba Attila igazgató nyugdíjba vonulása előtti utolsó munkanapjára érkezett a gyermekvédelmi központ tolcsvai irodájába, ahol ezzel a díjjal várták.

„Amikor kezembe vettem az elismerést, a gyermekvédelemben eltöltött negyvenhat esztendő is eszembe jutott, ami most egyfajta módon befejeződik számomra. De nemcsak én érdemeltem ezt ki, hanem azok a munkatársaim is, akikkel együtt dolgozom, mert ez egy csapatjáték. Nem lehet egyedül nagy eredményeket elérni, de ha tényleg összefogunk – és ez történt nálunk, most is ez határozza meg a munkánkat – akkor a gyermekekért együtt tudunk jó dolgokat csinálni” – mondta Lónárt Csaba Attila a vele készült interjúban.

„A gyermekvédelmi munkát igazából tizennyolc esztendősen kezdtem, alig egy-két évvel idősebben, mint az ellátottak. Gimnáziumi éveimet Pannonhalmán töltöttem, és ott sokféle alapot kaptam, a hittől kezdve, a szociális érzékenységen keresztül, az emberekhez való odafordulás tekintetében is...”

