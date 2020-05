Május 15-től újra lesznek nyilvános szentmisék Ausztriában

Az osztrák püspöki konferencia honlapján közzétett hír szerint továbbra is be kell tartani a szigorú óvintézkedéseket, amelyeket az Egyház a hatóságokkal egyeztetett. Ezek között szerepel, hogy legalább két méter távolságot kell tartaniuk egymástól a híveknek. Kötelező a szájat és orrot védő maszk viselése és a felületek rendszeres fertőtlenítése. A szentmiséken lehetőség lesz a kézbe áldozásra, feltéve, hogy betartják az előírt higiéniai szabályokat. Továbbá érvényben marad a felmentés a vasárnapi szentmisén való kötelező részvétel alól a hívek számára, akik bekapcsolódhatnak otthonról is a szertartásokba a járvány teljes időszakában.

Az osztrák püspöki konferencia hangsúlyozza, hogy az iránymutatásokat a járvány alakulásának megfelelően aktualizálják. Később határozzák majd meg a nyitott téren bemutatott szertartások körülményeit.

Az iránymutatásokon túl az osztrák püspökök közzétettek egy pásztorlevelet is a járvány hatásáról az Egyház és a társadalom életében, amelynek a címe: Ima és csendes szolgálat, mely utal Ferenc pápa március 27-én, a rendhagyó Urbi et Orbi áldás alkalmával mondott szentbeszédére.

Levelükben a főpásztorok köszönetüket fejezik ki a híveknek, hogy elfogadták és követték a kijelölt utat az imádságban, valamint az embertársaik felé mutatott konkrét figyelemben. Emlékeztetnek Ferenc pápa szavaira, hogy az ima és a csendes szolgálat a mi győzedelmes fegyverünk a járvány ellen. A püspökök megerősítik: szükség van a korlátozásokra, hogy legyőzzük az egészségügyi vészhelyzetet a keresztény parancsolat betartásával, amely a testvéreink szeretetére buzdít. „Az Isten által ajándékozott élet, valamint minden ember egészsége és lelki üdvössége fontos számunkra” – hangsúlyozták.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír