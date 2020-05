Május 19-től nem közvetítik élőben a pápa reggeli szentmiséit

Jövő hétfőn, május 18-án reggel 7 órakor közvetítik utoljára a pápa reggeli szentmiséjét, amelyet milliók követtek világszerte. Miután Olaszországban újra nyilvános szentmiséket mutatnak majd be a hívek részvételével, Ferenc pápa úgy döntött, véget ér reggeli szentmiséinek élő közvetítése. Az utolsó közvetítés rendkívüli esemény lesz, hiszen május 18-án ünnepeljük Karol Wojtyła születésének centenáriumát: ezért Ferenc pápa a szent elődje sírja feletti oltárnál mutat be misét.

A Szent Márta-házból élőben közvetített reggeli szentmise, amelyet a karantén idején mindennap követhettünk, váratlan és szép ajándék volt – írja jegyzetében Andrea Tornielli. Sokan olyanok is, akik távol állnak az Egyháztól, úgy érezték, hogy a pápa elkíséri és támogatja őket.

A nap kezdetén lábujjhegyen állva bekopogtatott otthonuk ajtaján. Sokan megtanulták, hogy milyen fontos és mennyi vigaszt nyújt a napi találkozás az evangéliummal.

Korábban nem követték ilyen sokan hétköznap a televízión keresztül a liturgiát; a szentmisét kommentár nélkül közvetítették a szertartás végén tartott néhány perces csendes szentségimádással együtt.

A pápa szép és egyszerű, kötetlen szavakkal elmondott homíliái lehetővé tették, hogy belépjünk az evangéliumba, mintha jelen lettünk volna akkor, amikor az események történtek – fogalmazott a Vatikáni Rádió főszerkesztője. A vészhelyzet, amely során arra kényszerültünk, hogy otthonunk falai között maradjunk, megerősítette, hogy milyen fontos ez a napi tanítás; meghatározó a bizonytalanság, a szenvedés, az aggodalom és a jövő kapcsán felmerülő sok kérdés idején.

A Szent Márta-házban reggel hét órakor bemutatott szentmise Ferenc pápa péteri szolgálatának egyik fontos és jellegzetes újdonsága. Sokan már korábban is követték a Vatican Media által közreadott összefoglalásokat, és keresték a Vatikáni Könyvkiadó által évenként megjelentetett homíliagyűjteményeket. Az elmúlt két hónap mégis más volt, mert az élő közvetítés felkínálta a lehetőséget, hogy részt vegyünk – még ha távolról is – ezekben a napi szertartásokban, lássuk a pápát, miközben prédikál és kötetlen szavakkal kommentálja a Szentírást.

Milliók kerültek kapcsolatba naponta ezekkel a szentmisékkel. Sokaktól érkezett köszönőlevél is. Most, hogy az olasz templomokban újra nyilvános szentmiséket mutatnak majd be a hívek részvételével, új időszak kezdődik. Biztosak lehetünk azonban, hogy sokaknak hiányozni fog ez a mindennapos program. Ugyanakkor, ahogy Ferenc pápa is hangsúlyozta, szükség van rá, hogy visszatérjük az Úrral való és a szentségekben megnyilvánuló közösségi bensőségességhez azáltal, hogy személyesen részt veszünk a liturgián. Ne feledkezzünk meg a pápa egy másik felhívásáról sem, vagyis arról, hogy mindennap olvassuk az evangéliumot a napi kapcsolat jegyében, amihez a Szent Márta-házból közvetített szentmisék már hozzászoktattak bennünket.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír