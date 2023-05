Május végéig lehet jelentkezni a Brenner János Hittudományi Főiskola egyes képzéseire

A jelentkezési lap a Győri Egyházmegye honlapjáról tölthető le.

A jelentkezéshez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

– keresztlevél: három hónapnál nem régebbi keltezéssel kiadva. Ha a keresztlevélen nem szerepel a bérmálási bejegyzés, akkor külön bérmálási igazolás is szükséges, illetve ha házas, és a keresztlevélen nem szerepel a házassági bejegyzés, akkor külön házasságlevél szintén szükséges;

– plébánosi ajánlólevél (zárt borítékban);

– érettségi bizonyítvány fénymásolata;

– nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolata (amennyiben ezzel már rendelkezik);

– felsőfokú végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (amennyiben ezzel a jelentkező rendelkezik);

– 1 igazolványkép;

– kézzel írt, hitéleti információkat tartalmazó önéletrajz, benne részletesen kifejtve az alábbi kérdéseket is: hogyan kapcsolódik be lakóhelyének plébániai hitéletébe; mi motiválja a választott szakra történő jelentkezését; hogyan tudja majd hasznosítani a főiskola elvégzése után az itt megszerzett ismereteit.

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli felvételi vizsga kérdéseinek témakörei: ószövetségi és újszövetségi bibliaismeret, a Magyar Katolikus Katekizmus kérdései, a Hitünk és életünk című hittankönyv anyaga. A felvételi vizsga írásbeli feladatai: a fentebb megjelölt témákkal kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni, illetve egy rövid, jól felépített fogalmazványt kell írni egy megadott témáról.

A római katolikus kántor képzésre jelentkezők hangszeres és gyakorlati, valamint zeneelméleti vizsgát is tesznek.

Az intézményben végzett vagy tanulmányaikat megkezdett, illetve a katolikus hittan tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tett hallgatók az írásbeli felvételi vizsga alól mentesülnek. A szóbeli és írásbeli felvételi vizsga alól mentesül BA szakon az, aki az Országos Katolikus Középiskolai Hittanverseny döntőjébe jutott, illetve MA szakon az, aki a Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia döntőjébe jutott.

Levelező tagozaton félévenként a győri képzéseken 8 konzultációs napot (10 óra), a szombathelyi képzéseken 14 konzultációs napot (4–10 óra) tartanak, szombati napokon.

A szakok államilag finanszírozott és önköltséges formában végezhetők.

Képzések Győrben

katolikus teológus (osztatlan – 12 félév, nappali munkarend) lelkipásztor

katekéta – lelkipásztori munkatárs (BA – 6 félév, nappali és levelező munkarend)

hittanár-nevelőtanár egyszakos (osztatlan – 10 félév, nappali és levelező munkarend)

rövidített hittanár-nevelőtanár képzés (MA – 2 vagy 4 félév, levelező munkarend)

római katolikus kántor (BA – 6 félév, levelező munkarend)

Jelentkezési cím a győri képzésekre: Brenner János Hittudományi Főiskola, 9021 Győr, Káptalandomb 7.

A felvételi jelentkezés beadásának határideje: május 31.

A felvételi vizsga időpontja: július 1.

További információk kérhetők a tanulmányi osztálytól: 9021 Győr Káptalandomb 7., tanulmanyiosztaly@bjhf.hu, (+36) 96/313-055; 528-279

Képzések Szombathelyen

katekéta – lelkipásztori munkatárs (BA – 6 félév, nappali és levelező munkarend)

hittanár–nevelőtanár egyszakos (osztatlan – 10 félév, nappali és levelező munkarend)

rövidített hittanár-nevelőtanár képzés (MA – 2 vagy 4 félév, levelező munkarend)

hittanár-nevelőtanár kétszakos (osztatlan – 10 félév, nappali munkarend)

római katolikus kántor (BA – 6 félév, levelező munkarend)

hitoktató mentor (szakirányú továbbképzés – 2 félév)

További részletek a főiskola honlapján.

Jelentkezési cím a szombathelyi képzésekre: Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ, 9700 Szombathely, Szily J. u. 3.

A felvételi jelentkezés beadásának határideje: május 31.

További információk kérhetők a tanulmányi osztálytól: 9700 Szombathely Szily János u. 3.; toszombathely@bjhf.hu; (+36) 30-756-6598

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye/Brenner János Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír