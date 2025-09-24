Mandulafát ültettek a veszprémi Feltámadt Üdvözítő-templom kertjében

Szijártó László esperes, plébános kiemelte: „Isten azért adta nekünk ezt a világot, hogy gondoskodjunk róla. Ápoljuk, műveljük, akár gondolatainkkal, akár munkánkkal.”

Az ültetés szimbolikus üzenetet hordozott: „A gyökér a múltat, a törzs a jelent, az ágak a jövőt szimbolizálják” – mondta Németh Inez, aki maga ültette el a fát. A kezdeményezést Tábori Ferenc, a Veszprém vármegyei közgyűlés alelnöke is méltatta, elismerve a fiatal szervező és családja erőfeszítéseit.

A program a várpalotai erdei tanodában folytatódott, ahol a vendégeket a Bakony ízvilágát idéző betyárleves várta. Az ebédhez kulturális program is kapcsolódott: fellépett a várpalotai Pueri Castelli Gyermekkórus, a várpalotai Cserregő Néptáncegyüttes, valamint Rigó Tamás festőművész is bemutatta a Várpalotát és környékét ábrázoló alkotásait.

A rendezvény megszervezését Udvardy György érsek és Szijártó László esperes támogatta.

A KicsiNagykövet mozgalom célja, hogy a 10–12 éves diákok közösségi élmények által fedezzék fel kulturális értékeinket, a természet szeretetét és a hagyományok megőrzésének fontosságát.

A mostani mandulafa is ennek üzenetét hordozza: gyökereinkből táplálkozva épülhet jelenünk és növekedhet jövőnk.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

