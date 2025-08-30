Már csak egy hét van hátra a tisztaság vértanúja boldoggá avatásáig

Ma szeretettel fordítjuk tekintetünket azokra a tiszteletreméltó magyar hitvallókra is, akik – Magdihoz hasonlóan – szintén boldoggá avatásra várnak:

Mindszenty József hercegprímás bíboros

Bogner Mária Margit vizitációs nővér

Kelemen Didák Sámuel ferences szerzetes

Hám János püspök

Kaszap István jezsuita novícius

Károlyi Bernát és 6 társa, ferences vértanúk

Esterházy János politikus, vértanú

Mester Margit Mária nővér

Marton Boldizsár, Marcell atya szerzetes pap

Vándor József SDB, szalézi szerzetes

Bálint Sándor néprajztudós

Márton Áron püspök

Bourbon-Pármai Zita pármai hercegnő

Ők mind a hit, a tisztaság, a bátorság és az önfeláldozó szeretet tanúi – példaképek számunkra.

Készüljünk együtt lélekben Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásra, amelyben Isten különleges ajándékát ünnepelhetjük!

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

