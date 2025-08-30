Már csak egy hét van hátra a tisztaság vértanúja boldoggá avatásáig

Ma szeretettel fordítjuk tekintetünket azokra a tiszteletreméltó magyar hitvallókra is, akik – Magdihoz hasonlóan – szintén boldoggá avatásra várnak:
Mindszenty József hercegprímás bíboros
Bogner Mária Margit vizitációs nővér
Kelemen Didák Sámuel ferences szerzetes
Hám János püspök
Kaszap István jezsuita novícius
Károlyi Bernát és 6 társa, ferences vértanúk
Esterházy János politikus, vértanú
Mester Margit Mária nővér
Marton Boldizsár, Marcell atya szerzetes pap
Vándor József SDB, szalézi szerzetes
Bálint Sándor néprajztudós
Márton Áron püspök
Bourbon-Pármai Zita pármai hercegnő
Ők mind a hit, a tisztaság, a bátorság és az önfeláldozó szeretet tanúi – példaképek számunkra.
Készüljünk együtt lélekben Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásra, amelyben Isten különleges ajándékát ünnepelhetjük!
Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye
Magyar Kurír
