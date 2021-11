Már felnőttek is lehetnek MosolyManók – Országos iskolai karácsonyi adománygyűjtés indult

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága támogatásával megvalósuló akcióban a korábbi öt év alatt több mint 26 ezer ajándékcsomagot állítottak össze az általános iskolás gyerekek a rászoruló kortársaiknak.

A MosolyManók akció szervezői az ország összes általános iskolájában felhívást tesznek közzé, melyben arra biztatják a gyerekeket, hogy állítsanak össze ajándékcsomagokat rászoruló családban élő kortársaik számára november 2. és december 6. között.

Az akció célja, hogy az ajándékcsomagok segítségével idén karácsonykor is több ezer gyermek arcára varázsoljanak mosolyt. Egyrészt a rászoruló gyermekeknek, akik örülnek a meglepetéseknek; másrészt azoknak, akik adnak, mert megélhetik az önzetlen segítés örömét.

Idén első ízben nemcsak a gyerekek vehetnek részt az akcióban, hanem a „Felnőtt MosolyManók”, vagy akár cégek is, akik az adományra szánt összeget a Máltai Szeretetszolgálat https://adomanyozz.hu/program/mosolymano oldalán ajánlhatják fel. A pénzbeli adományokat a szervezet bankszámlaszámára utalva is eljuttathatják: 11784009-20200745 (OTP Bank); közlemény: „MosolyManók”. Az így befolyt összeget a rászoruló családok karácsonyi ajándékaira fordítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Az ajándékcsomagok iskolai gyűjtése roppant egyszerű. A PontVelem Okosprogram és a Máltai Szeretetszolgálat arra hívja a gyerekeket, hogy az általuk már nem használt, de jó állapotú vagy kifejezetten erre az alkalomra vásárolt új játékaikat rakják egy dobozba, csomagolják be, majd írják rá, hogy milyen nemű és korú társuknak küldik azokat. A MosolyManók akciónak amellett, hogy örömet szerezzen a gyerekeknek, az is célja, hogy felhívja az adományozó gyerekek és szülők figyelmét arra, hogy olyan ajándékcsomagot készítsenek, amelynek ők maguk is örülnének. Ügyeljenek arra, hogy csak hibátlan, hiánytalan és megtisztított játékokat, illetve fél évnél hosszabb lejárati idejű édességeket helyezzenek a dobozba.

A gondoskodó odafigyeléssel összeállított csomagok valódi karácsonyi ajándékok lehetnek a nehéz helyzetben élő gyerekeknek. Az ajándékot személyesebbé tehetik a megajándékozott gyermeknek szóló kedves üzenettel. A csomagokat csak be kell vinni az iskolába – onnan már a GLS Hungary Csomaglogisztikai Szolgáltató szállítja el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat raktáraiba, onnan pedig a karitatív szervezet még karácsony előtt eljuttatja az ajándékokat a rászoruló gyerekeknek.

Az elmúlt években a MosolyManók karácsonyi ajándékaiból jutott a szeretetszolgálat iskoláiba és óvodáiba járó gyerekeknek, valamint a máltai szervezettel kapcsolatban álló családoknak és a segélyszervezet partnerszervezeteinek is.

A csomagok megfelelő összeállításához ez a kis videó nyújt segítséget.

A felajánlások gyűjtése november 2. és december 6. között zajlik az általános iskolákban!

A jótékonysági gyűjtés médiatámogatója az Origo.

A 2020-as évben gyűjtött ajándékcsomagok egy részét a Felzárkózó települések program egyik helyszínén, Nógrádszakálon adták át a PontVelem Okos Program és a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. Az erről készült képes beszámoló ITT tekinthető meg.

A korábbi évek gyűjtéseiről és az adományok átadásáról készült televíziós anyagok ITT nézhetők meg.

A PontVelem Okos Programban a karácsonyi időszakon túl is, egész évben lehet jótékonykodni. A SegítsVelem – Adni jó! kezdeményezésről további részleteket ide kattintva olvashat.

A szervezők a tanév végén ismét útjára indítják a MosolyTáska akciót, amely során a rászoruló gyermekeknek gyűjtik az iskolatáskákat.

