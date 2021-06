Már Magyarországon is kapható a Di Bosco kávé

A Di Bosco alapítói folyamatos és személyes kapcsolatban állnak a termelőkkel, évente látogatják őket; ugyancsak folyamatos a kapcsolattartás a felvevőkkel is. A kávét közvetlenül a termelőktől, biztos kezekből kapják.

Céljuk nemcsak a jó minőségű kávé előállítása és forgalmazása, hanem a termelők folyamatos segítése is.

A projekt az ázsiai, afrikai és közép-amerikai régiókban élő szalézi növendékeknek megélhetést, a felvevőpiacoknak és a fogyasztóknak pedig megbízható, ellenőrizhető, jó minőségű, garantáltan szalézi házak diákjai által termelt kávét biztosít.

A kávé a termelőhelyekről közvetlenül a szlovákiai pörkölő-feldolgozó műhelybe érkezik, ahonnan csomagolás után postázzák.

Két dolog, amit fontos tudni a Di Bosco projektről:

– volumene és küldetése miatt áraikkal nem tudják felvenni a versenyt a multi és a kommersz kávészektorral;

– Di Bosco kávé vásárlásával a világ szegényebb részein élő szalézi családok életkörülményeinek javításához is hozzájárulunk.

*

A közelmúltban magyar nyelvű webáruházat is indítottak, illetve egy kis magyarországi készletraktár is működik. Budapesten a Don Bosco és a Valdocco cukrászdákban (Bécsi út és Astoria) személyes átvételi lehetőséget is biztosítanak.

Forrás és fotó: dibosco.hu; Szaléziak.hu



Magyar Kurír