Már a Spotifyon is hallgathatjuk a Székely Jánossal indított podcastsorozatot

Nézőpont – 2025. november 21., péntek | 16:35
1

A szeretet dallama címmel indított podcastsorozatot a Magyar Katolikus Egyház októberben, amelyben kéthetente a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének, Székely János szombathelyi megyéspüspöknek a gondolatait hallgathatjuk meg aktuális témákról. Az egyes részek mostantól a Spotify streamingszolgáltató felületén is elérhetők.

A kéthetente közzétett, a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készülő adások műsorvezetője Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője.

Az első adásban október 29-én Székely János püspökkel ismerkedhettünk meg. A főpásztor beszélt többek között a családjáról, ferences kötődéséről, papi hivatásáról, a pályája során meghatározó személyekről, de szóba került a Szentírás szeretetének fontossága és a püspök legkedvesebb bibliai alakja is.

A podcastsorozat második, november 12-i  adásában az MKPK elnöke a békéről és a békességszerzésről beszélt: a béke bibliai értelmezéséről, az Egyház és a pápák megnyilatkozásaiban megjelenő békéről szóló tanításról, a párbeszéd fontosságáról, a közbeszéd, és az egymás iránti tisztelet állapotáról, valamint a családról mint a békességszerzés helyéről osztotta meg gondolatait.

A következő rész november 26-án, szerdán jelenik meg – a témája pedig Európa kulturális, szellemi válsága.

Kövessék A szeretet dallama podcast soron következő adásait a Katolikus Rádióban, a Magyar Katolikus Egyház YouTube-csatornáján és most már a Spotifyon is.

Magyar Kurír

#béke #család #egyház társadalmi tanítása #egyházmegyék #média #MKPK

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató