Már a Spotifyon is hallgathatjuk a Székely Jánossal indított podcastsorozatot

A kéthetente közzétett, a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készülő adások műsorvezetője Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője.

Az első adásban október 29-én Székely János püspökkel ismerkedhettünk meg. A főpásztor beszélt többek között a családjáról, ferences kötődéséről, papi hivatásáról, a pályája során meghatározó személyekről, de szóba került a Szentírás szeretetének fontossága és a püspök legkedvesebb bibliai alakja is.

A podcastsorozat második, november 12-i adásában az MKPK elnöke a békéről és a békességszerzésről beszélt: a béke bibliai értelmezéséről, az Egyház és a pápák megnyilatkozásaiban megjelenő békéről szóló tanításról, a párbeszéd fontosságáról, a közbeszéd, és az egymás iránti tisztelet állapotáról, valamint a családról mint a békességszerzés helyéről osztotta meg gondolatait.

A következő rész november 26-án, szerdán jelenik meg – a témája pedig Európa kulturális, szellemi válsága.

