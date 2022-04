Márfi Gyula emeritus érseket köszöntötték Veszprémben

Udvardy György veszprémi érsek meghívására látogatást tett Márfi Gyula nyugalmazott érsek a felújítások miatt elköltözött érseki hivatalban. A kápolnában már várták az érsek atyákat a volt és jelenlegi munkatársak, hogy együtt ünnepeljék az emeritus főpásztort.

Udvardy György a főegyházmegye papsága, a hivatal minden munkatársa nevében is köszöntötte elődjét.

„A név az mindig kötelez. Hiszünk abban, hogy a nevével és a nevet viselő védőszenttel egész különös kapcsolata van az embernek. Kívánjuk, hogy ez a kapcsolat legyen erős, kívánunk jó egészséget, hiszen az elmúlt hónapokban sokszor imával kísértük a beavatkozásokat, amelyek eredményre vezettek, ezért külön is hálásak vagyunk” – mondta Udvardy György. A főpásztor hálát adott azért is, hogy Gyula érsek a főegyházmegye szolgálatában maradt a pandémia időszakában is, és így aktívan részt vesz az egyházmegye életében.

A közös imádság, ünneplés, áldáskérés az Úrangyala imádsággal ért véget.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír