Mária anyai oltalma segít bennünket – Kisboldogasszony-búcsút ünnepeltek Csatkán

Holubák Attila plébános köszöntöte a főpásztort, a jelen lévő közéleti vezetőket, a híveket és a zarándokokat, akik azért érkeztek, hogy együtt imádkozzanak a magyar népért, hazánkért, egyházunkért, családjainkért és közösségeinkért.

Udvardy György érsek homíliájában arra emlékeztetett: Mária születése „szinte észrevétlen” volt a világ számára, mégis ő lett a mi égi Édesanyánk, aki segítő, oltalmazó és példakép.

„Hozzá, mint Anyához ragaszkodunk, és így a testvéri közösséget is jobban meg tudjuk élni” – fogalmazott. Prédikációjában kiemelte, hogy mindannyian istenkeresők vagyunk, életünk értelmét, célját és boldogságát keressük, és ebben Mária tiszta hite, valamint Jézus Krisztus tanítása mutat számunkra utat.

Az érsek arra buzdított, hogy fedezzük fel Isten közelségét, éljünk lelkiismeretünk ajándékával, és legyen bátorságunk a jó mellett dönteni, békét teremteni, derűt sugározni. Hangsúlyozta: Mária anyai oltalma mellett mostantól Boldog Bódi Mária Magdolna közbenjárását is kérhetjük, aki a hit, a szeretet és a hűség példáját adja a fiataloknak és a mai kor emberének.

Udvardy György veszprémi érsek homíliája teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

