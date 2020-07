Mária élete az Egyház élete – Lelkinapot tartott a Debreceni Görögkatolikus Nők Egyesülete

Több mint 50 nő gyűlt össze a debreceni főszékesegyházban vecsernyére, majd az azt követő közösségi programra. Mária élete az Egyház élete – tanította Kocsis Fülöp. Ő Krisztusban élt mindhalálig. Csordultig telítődött azzal a kegyelemmel, ami életét kiteljesítette. Hozzá kell igazodnunk az imádságban és a böjtben.

A böjt nem koplalás, nem fogyó- és tisztítókúra: a böjt Krisztusért vállalt lemondás. Lemondani, nem csupán bizonyos kedves ételekről, hanem például a pletykáról, a mások megszólásáról, a panaszkodásról, a zsörtölődésről, az ítélkezésről és méltatlankodásról is lehet… És a lemondás értékes gyümölcsöket teremhet: Krisztus öröme tölti be életemet, gondolataimat, vágyaimat.

A találkozó alkalmával arról is szó esett, hogy az egyesület tagjai szeretnék élettel, vidám gyermekzsivajjal, értékes lelki beszélgetésekkel, alkotótevékenységekkel, testet edző mozgással, időseket is szolgáló segítő tevékenységekkel, családokat és fiatalokat is vonzó eseményekkel és imával megtölteni az újonnan megáldott közösségi házat. Vannak már konkrét tervek is arra, hogy egy olyan csapatot kovácsoljanak, melyben az arra hivatottak önkéntes szeretetszolgálatot, jogi, mentálhigiénés, gyermeknevelési és készségfejlesztési tanácsadást, nyelv-, karate- és balettoktatás végezzenek az egyházközösségben. Szeretnék összefogni az életkorukban és életállapotukban hasonló nőket, asszonyokat és lányokat, akik készek idejükből, lelki és anyagi javaikból áldozni a közösségünk javára.

Megalakult egy imacsoport, amely ókeresztény szentünk, Szent Ilona nevét vette fel aki, példaértékű keresztény életet élt az erények és irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával. Az imaközösség arra hivatott, hogy imáiban hordozza a közösség gyermekeit, családjait, betegeit, rászoruló tagjait.

Augusztus 8-án Kapin István parókus lelkivezetésével Máriapócsra szervez zarándoklatot a Hitünkért Debreceni Görögkatolikus Nők Egyesülete. Szeretettel várják a nők jelentkezését erre a lélekemelő eseményre.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír