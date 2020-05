Mária oltalmát kérték Bodollón a járvány idején is

A lelki találkozókat nemcsak hazai papok és főpapok vezették, de külföldiek is: Lengyelországból, Kárpátaljáról, Magyarországról. Erdő Péter bíboros, prímás először 2006. május 13-án vezette az imatalálkozót; második bodollói látogatása alkalmával, 2016. május 13-án megáldotta az új oltárképet.

Most május 13-án a szentmisét a jelenlevőkért és az adakozókért, valamint a kért szándékokra mutatták be. Az ünnepi liturgiát a Mária Rádió a telkibányai vételkörzetben és az interneten közvetítette. A felvétel a szepsi egyházközség honlapján vissza is nézhető.

A jelenlevők elimádkozták a rózsafüzért, amit szentmise, majd engesztelő és könyörögő szentségimádás követett: a családok, az egyházak és a népek – különösen is az e tájon élő magyarok és nem magyarok: szlovákok, csehek, németek, lengyelek, ruténok, romák, hívők és kevésbé hívők – felajánlása a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve oltalmába, hiszen ő anyja Fia minden testvérének.

A koronavírus-járvány idején több ország népe Mária Szeplőtelen Szívébe helyezte önmagát. A felvidéki zarándokok is csatlakoztak hozzájuk oltalmat kérve, átérezve azt, hogy nem elég csak Mária tiszta, megsebzett arcára tekinteni, de tekintetéből ki kell olvasnunk mindazt, ami népeink lelkiismereti megújulásához szükséges.

A szentmise végén Király Antal okleveles mérnök, főkurátor mondott köszönetet az összetartozás bizonyítékáért. Tudomásul véve az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontját (2021. szeptember 5–12.) megígérte, hogy Bodollón is még nagyobb bizalommal folytatják a közös imádságot arra a szándékra, hogy a felkészülés meghosszabbított ideje a Szentírás tanításának fényében hitünk további elmélyítésére szolgáljon.

Forrás és fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség



Magyar Kurír