Mária, a szülőföld oltalmazója – 15. alkalommal tartottak német zarándoklatot Máriaradnán

A zarándokok közül sokan hosszú utat tettek meg az Arad megyei Mária-kegyhelyre. A Romániában élőkön kívül érkeztek résztvevők Németországból, Ausztriából, Luxemburgból és az Egyesült Államokból is – a honvágy, a találkozás vágya és a Szűzanya iránti tisztelet által vezérelve, akit Radnán már évszázadok óta tisztelnek.

Nem sokkal 10 óra után a máriaradnai bazilika lassan megtelt hívekkel. Az Istenszülő magasan az oltár fölött látható kegyképe magára vonja az ott imádkozók tekintetét, vigaszt, védelmet és közelséget ígérve.

Idén tizenötödik alkalommal rendezték meg a radnai német zarándoklatot, melyet a bánsági svábok kérésére Martin Roos azóta nyugalmazott püspök hívott újra életre 2011-ben, az augusztus 2-án ünnepelt Porciunkula-búcsú napjára időzítve – meghatározott okból, ahogyan azt Andreas Reinholz radnai plébános gyakran hangsúlyozza.

Martin Roos püspök azért választotta ezt a napot a német zarándoklat számára, mert korábban több sváb közösség – például Újarad – saját zarándoknapot szervezett Radnára. Máriaradna történelmileg szorosan kapcsolódik a ferences rendhez: a szerzetesek a 16. században telepedtek le itt, amikor az oszmánok elől menekültek. Már a 14. században ellátták a lelkipásztori szolgálatot Lippán, a Szent Lajos-templomban, amelyet 700 éve építettek, és amelynek védőszentje Toulouse-i Szent Lajos, aki ferences szerzetes volt.

A német zarándoklat középpontjában idén is az ünnepélyes főpásztori szentmise állt, amelyet Pál József Csaba temesvári római katolikus püspök mutatott be, Romániából és Németországból érkezett papok – többek között Günther Loch plébános (Astheim–Trebur–Geinsheim), Paul Kollar plébános (St. Gerhards-Werk und Südostdeutsches Priesterwerk), Josef Hell plébános (Trockau/Pegnitz), Robert Dürbach plébános (Uhingen), Johann Dirschl általános helynök, Andreas Reinholz nyugalmazott kanonok (Máriaradna) és Ioan Cădărean plébános (Lippa/Temesújfalu) – koncelebrálásával. A Bánságból is sokan részt vettek: Adalbert Jäger kanonok (Temesvár–Fratelia), Kocsik Zoltán kanonok, a Gerhardinum líceum igazgatója, Kapor János kanonok (Kisjenő–Simonyifalva), Szabó Péter nyugalmazott kanonok, Mates Dirschl (Újarad), Martin Jäger (Pankota) és Balogh László (Arad–Mikelaka/Öthalom).

Mindannyian – akárcsak a legtöbb zarándok – gyermekkoruk óta szoros kapcsolatot ápolnak a kegyhellyel.

A szentmise szónoka Günther Loch volt.

A zenei szolgálatot Franz Metz bánsági zenetudós (orgona), Wilfried Michl (bariton) és további vendégek végezték.

„Ezt a kegyképet nem vihetitek haza, de a Szűzanyát igen – fogalmazott Pál József Csaba püspök a szentmise végén. – Megerősödhetünk a reményben, ha tudjuk, hogy a Szűzanya velünk van. Az ő lelke, az ő szelleme jelen van az életünkben. Úgy kellene viselkednünk, ahogyan ő viselkedne. És akkor teljes bizalommal remélhetjük, hogy Jézus segít nekünk a bajban.”

„A bánsági svábok mindig elhozták ide a gondjaikat, nehézségeiket, és aztán könnyebb lélekkel tértek haza. Miután együtt imádkoztak, észrevették, hogy problémáik megoldódtak. Ha többen imádkoznak együtt, az ima erősebb” – fogalmazott a radnai német zarándoklat kapcsán a temesvári főpásztor.

Az esemény közösségi találkozó is egyben, amelyen minden évben számos német szervezet képviselője és meghívott vendég vesz részt. A szentmise után Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros, aki évek óta szerepet vállal a zarándoklat szervezésében, felsorolta őket.

A bánsági svábok képviselőinek jelenléte – akár belföldről, akár külföldről érkeztek – emlékeztet arra, hogy a máriaradnai német zarándoklat nemcsak spirituális esemény, hanem kulturális hitvallás is a bánsági svábok történelme és identitása mellett.

Délután keresztúti ájtatosságot végeztek a kegyhely kálváriáján.

A német zarándoklat koncerttel ért véget a bazilikában, melyen Liszt, Bach, Mendelssohn és bánsági zeneszerzők művei csendültek fel, Franz Metz, Ildikó Hadar-Babenco, Julia Szabó, Sara Busuioc és Wilfried Michl előadásában.

A tizenötödik máriaradnai német zarándoklat és a Porciunkula-ünnep alkalmából filatéliai boríték jelent meg, elsőnapi különleges bélyegzővel és tematikusan illeszkedő bélyeggel. A kiadvány a Resicabányai Német Kulturális és Felnőttképzési Egyesület gondozásában készült, Erwin Josef Țigla jóvoltából.

Raluca Nelepcu írása eredetileg az Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien című lapban (33. évf./8114 sz. 2025. aug. 5., 7. o.) jelent meg.

Forrás: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye



Fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye



Magyar Kurír