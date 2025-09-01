Mária városának nyilvánították az olaszországi Velletrit

2025. szeptember 1., hétfő
Velletri, a Rómától délkeletre fekvő Castelli Romani régiójában fekvő város augusztus 26-tól kezdve „a Szűzanya oltalmazó és anyai palástja alatt” áll. Ez olvasható a Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben, amelyet XIV. Leó pápa nevében küldött Stefano Russónak, a velletri-segni és a frascati egyházmegye püspökének.

Velletri városát hivatalosan „Civitas Mariae”-nak, azaz Mária városának nyilvánították. XIV. Leó reményét fejezte ki, hogy ez elősegíti „a Szűzanya iránti megújult és hiteles odaadást, bátorítva a híveket a nagylelkű evangéliumi tanúságtételre, a közjó előmozdítása iránti buzgó elkötelezettségre és a befogadás által jellemzett békés együttélésre, különösen a legkiszolgáltatottabbak irányába”.

Leó pápa Mária közbenjárásával – akit Velletriben a Kegyelmek Anyjaként tisztelnek – áldását küldte „a papoknak, a hatóságoknak és minden jelenlévőnek, különös tekintettel a betegekre és az idősekre”.

Augusztus 26-án, kedden este 6 órakor került sor a nyilvános kihirdetésre és Mária képének áthelyezésére a városházára, ahol emléklapot lepleztek le.

Ezt követően körmenetet tartottak a székesegyházig, ahol Stefano Russo püspök szentmisét mutatott be. A főpásztor szerint a „Civitas Mariae” kihirdetése „egy felhívás, amely közös elköteleződésre ösztönöz bennünket, hogy a béke építői legyünk a mindennapi életünkben, és hogy a közös felelősséget a hit konkrét jeleként éljük meg”. Ez az elismerés „iránytűként szolgál mindenki életéhez, amely irányt mutat a jelenben és utat nyit a jövő felé”. Ez egy hivatás arra, hogy „vendégszerető és befogadó város legyünk”, illetve „meghívás arra, hogy a különbözőségeket gazdagsággá alakítsuk, és előmozdítsuk az egymással való találkozást mint a remény útját”, hogy a béke építői legyünk – tette hozzá Stefano Russo püspök.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Velletri-segni és frascati egyházmegye/Vatican News

