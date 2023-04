Máriáért zúgtak a harangok Kópházán

A tavaly 250 éves felszentelését ünneplő templom ismét ünnepi díszbe öltözött: tizenhét paravánon csodálhatták meg az érdeklődők az oltárt díszítő Mária-kegyszobor öltöztetős ruháit. A legrégebbi ruha korát nem is tudják, de van öltözet 1848-ból és 1917-ből is. Sok öltözetet készíttettek hálából a hívek: hogy épségben jöttek haza a háborúból, hogy túléltek nagy katasztrófákat, felgyógyultak betegségekből, de egyszerűen Mária-tiszteletből is.

Miért fontosak ezek az események? Lelki életünk építőkövei ezek a meghitt alkalmak, amikor hitéleti múltunk relikviái elevenednek meg. A helyiek, az idősebbek értékelik igazán ezeket, akik elérzékenyülve, könnyes szemmel járták körbe a kiállítást, mindegyik darabhoz volt egy-két gondolatuk, történetük. A ruhákon át megelevenedett a múltjuk.

Vajon hová is lennénk a gyökereink nélkül? Szélben szálló kórók volnánk, amelyeket kényére-kedvére hány-vet a vihar. Kellenek a tartóoszlopok, a támasztékok, az igazodási pontok, amik a helyes úton tartanak és nem engednek eltévelyedni. Ez a kiállítás – a hozzá fűződő előadással, a filmmel, az iskolások tamburajátékával, az azt követő hálaadó szentmisével ilyen – múltat, jelent, jövőt összekötő esemény volt.

Kópházán található a Magyarországon fellelhető egyetlen loretói Mária-szobor. A XVII. században készült szobrot gróf Nádasdy III. Ferenc adományozta a községnek. A 92 kg súlyú, 100 cm magas, 70 cm átmérőjű Mária-szobor fertőrákosi homokkőből faragott. Az álló Fekete Máriát gyönyörűen díszítve, koronával, nyaklánccal láthatjuk, karján a hasonlóan ékesített kisded Jézussal. A fekete színű műremek öltözet nélkül is impozáns alkotás. Fenségességét, magasztosságát kiemelik a liturgikus évhez igazodó kézzel hímzett, színpompás, egyedi öltözetek.

A kiállítás megálmodója és megszervezője Póczáné Németh Alojzia, a kisfilmet Brindza Gyöngyi készítette. Perger Gyula rendkívül érdekes előadást tartott Oltalmad alá futunk címmel. Az iskolai tamburásokat, akik zenei aláfestésükkel emelték az alkalom ünnepélyességét, Balogh Szabina tanárnő készítette fel.

Szarka Gábor hálaadó szentmiséjével és áldásával lett teljes a kópházi Sarlós Boldogasszony-templomban megrendezett megható és emelkedett ünnepi rendezvény.

Forrás: Sárközi Ágnes/Győri Egyházmegye



Fotó: Sárközi Ágnes, Pete-Pikó Józsefné

Magyar Kurír