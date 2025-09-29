Máriagyűdi apa-fia zarándoklatra hív Felföldi László pécsi püspök

„Isten úgy bánik veletek, mint fiaival” (Zsid 12,7). A Zsidóknak írt levélből választott szentírási szakasszal az édesapákat és fiaikat szólítják meg és hívják kötetlen találkozásra, gyalogos zarándoklatra a szervezők.

Az apa-fia zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, az apa-fia kapcsolat építésére. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor a teremtett világ közelsége kiváló helyszínként szolgál a beszélgetésekre, ahol az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat az út megtétele, a fizikai megpróbáltatás is formálja.

A zarándokok október 4-én, szombaton 7.30-kor gyülekeznek Pécs határában, Reménypusztán és 8.00 órakor indulnak a Pogányon és Bissén keresztül vezető több mint 20 kilométeren át Máriagyűdre. A tervezett érkezési időpont körülbelül 14.30, amikor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádást tartanak a kegyhely bazilikájában.

A zarándoklaton mindenki saját felelősségére vehet részt. A szervezők kérik, hogy az időjárásnak megfelelő öltözetről, vízhatlan ruházatról, továbbá kellő mennyiségű folyadékról és igény szerinti hideg élelemről a résztvevők saját maguk számára gondoskodni szíveskedjenek.

Máriagyűdről a hazautazás egyénileg történik. Lehetőségként a Volánbusz Zrt. menetrend szerinti járatainak használatát javasolják a szervezők.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

