Máriapócsi menedék, tanodás tanulás a kárpátaljai romáknak

Két héttel ezelőtt meg sem fordult a fejünkben, ami mostanra nemcsak valóság, hanem kreatív megoldásokat sürgető feladat is. Térségünkbe több száz roma származású család érkezett Kárpátaljáról, biztonságot keresve a háború esetleges nehézségei miatt. Ma még csendes a határmente, de nem tudhatjuk, meddig terjeszkedik a front.

A menekültek fogadására, ellátására azonnal készen állt az egyházmegyei karitász. A határhoz közel eső parókiákon is emberfeletti munka zajlik. És mi, a cigánypasztoráció területén munkálkodók is igyekszünk hasznossá tenni magunkat. Az első „ocsúdás” (szálláskeresés, élelmezés, ellátás ruházattal, takarókkal, szükséges eszközökkel) után arra fókuszálunk, hogy a gyerekek ne „semmivel töltsék” a napjaikat. Foglalkozásokat tartunk és szervezünk, erre biztatunk másokat is. Felmérjük az igényeket és a lehetőségeket. Értelmes elfoglaltságokat kínálunk.

Máriapócson is menedéket talált néhány cigány család. Szállásuk és ellátásuk biztosított, azonban a gyerekek kimaradtak az iskolából, óvodából, s nem igazán tudnak magukkal mit kezdeni. Itt, a Hungaricumban is fellépett az Aranyalma Páros, és e hétre is tervezünk oda programot. Kispapokat várunk gyakorlati pasztorációs délutánra. De ami igazán előremutató lehet: a tanoda is rendelkezésükre áll. Mivel az ide járó gyerekek csak délután érkeznek, a menekült családok nebulóit minden délelőtt tudjuk fogadni. Egyelőre inkább csak ismerkedünk, barátkozunk, de biztos háttere lehet a beilleszkedésüknek ez a lehetőség. Hisz nem tudhatjuk azt sem, meddig tart a háborús időszak…

Itt is szeretném megköszönni mindenki segítségét, anyagiakat, élelmiszert, ruhaneműt, a pelenkát, tápszert, játékokat! Köszönöm az időt és energiát! Köszönöm és kérem továbbra is a mindennapi imát!

Szöveg és fotó: Orosz Rita

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír