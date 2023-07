Máriapócson, Nyíregyházán és Barabáson jártak a Pécsi Egyházmegyei Karitász munkatársai

Tanulmányutunk során ellátogattunk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász Központba, ahol találkoztunk a helyi karitász-munkatársakkal. A nyíregyházi kollégák szeretetvendégséggel fogadtak bennünket és közben tartalmas szakmai beszélgetést folytattunk. Megosztottuk egymással szakmai tapasztalatainkat, a bevett gyakorlatokat. A látogatásunkkal egy időben érkeztek meg a Beregszászi Karitász munkatársai is, akik adományokért jöttek a Nyíregyházi Karitász központjába. Beszéltek jelenlegi kihívásaikról, nehézségeikről és a szeretetszolgálat kárpátaljai tevékenységéről. A vendégséget követően a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház történelmébe kaptunk betekintést egy idegenvezetés keretein belül, majd egy kis lelki töltekezéssel, szentmisével zárult a nap.

Második napon a Nyíregyházi Egyházmegyei Görögkatolikus Karitász munkatársai fogadtak és láttak vendégül minket. Körbevezettek a Szent Miklós Görögkatolikus Székesegyházban, ezt követően pedig ellátogattunk Máriapócsra, a nemzeti kegyhelyre. A Szent Mihály főangyalról nevezett görögkatolikus templomról tartalmas előadást és idegenvezetést kaptunk. A lelki töltekezés sem maradhatott el, görögkatolikus Paraklisz-ájtatossággal zárult a kegyhely látogatása. Ezt követően szakmai tapasztalatcserét folytattunk egy közös ebéd keretein belül.

Barabáson meglátogattuk a Karitász menekülteket fogadó pontját, ahol szakmai körbevezetéssel várt bennünket az országos karitász helyszínen lévő munkatársa. A bázis jelenleg is üzemel, folyamatos nyitva tartással fogadja a határon átkelő, segítséget kérő menekülteket. Az elmúlt év eseményeiben a Pécsi Egyházmegyei Karitász is segítséget vállalt, így két munkatársunkat visszatérő „vendégként” fogadták a bázison, akik a szakmai bemutatóba is bekapcsolódtak.

Látogatásunk záró állomása Sárospatak volt, ahol a Szent Erzsébet Házat látogattuk meg és közösen imádkoztunk Szent Erzsébet ereklyéje előtt a sárospataki bazilikában, majd megtekintettük a sárospataki Rákóczi-várat is.

Szöveg: Besencszi Zsolt karitászigazgató / Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír