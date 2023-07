Máriapócson zárták útjukat a 22+ zarándoklat résztvevői

Esőben érkeztek Nyíregyháza határába a 22+ zarándoklat résztvevői július 21-én. Ennek ellenére a tervek szerint felkapaszkodtak a szántó- és legelőföldek ölelésében található Geri dombra, a település legmagasabb pontjára, egy kunhalomra.

A kitérő nem csak a megtett kilométereket szaporította. A domb tetején húszperces megállót tartottak a fiatalok, hogy meghallgassák Kovács Csaba nyíregyháza-rozsrétszőlői parókus elmélkedését.

Kovács Csaba tanításával „egy másik hegyre” vitte fel a hallgatóságot: Jákob történetén, rossz döntéseinek sorozatán keresztül a Gileád hegyen „jártak”. Miután becsapta apját, apósát, testvérét, rendezetlen konfliktusok jellemezik Jákob élethelyzetét, gonosz trükkök súlya nyomja lelkét, végre elkezd készülődni. Imádkozik és gondolkodik, hogyan tudná rendezni dolgait.

Isten a sötét helyzetekben is tud világosságot hozni – hangsúlyozta a parókus. – Egyik éjszaka Isten angyalával és rajta keresztül magával az Istennel tusakodik Jákob, de rá kell jönnie, hogy akivel igazán harcban áll, az nem a halálára érkező testvére az embereivel, hanem önmaga.

Mindig csupán önmagában bízott, de ebben a küzdelemben letisztul számára a saját szerepe, és Isten elfoglalhatja életében az őt megillető helyét.

Ahogyan mi is a saját nyomorunkban, vívódásainkban vergődünk, fel kell tudnunk fedezni Istent életünkben, és Keresztelő Jánossal együtt kimondani: „nekem kisebbednem, neki növekednie kell”, bennem.

A küzdelem után áldást kérő Jákobnak a neve és az identitása is megváltozik, helyén tudja saját erejét, képességeit, és a tusakodás során elszenvedett sérülése, a gyengesége lesz innentől az ereje, mert az Úrral való találkozásra és életének fordulópontjára emlékezteti.

Hoztunk-e már rossz döntéseket? – tette fel a kérdést Kovács Csaba. – Tanuljunk Jákob példájából: ha döntéseinket az Úrnak ajánljuk, ő jóra fordíthatja azokat, kegyelem származhat belőlük – fejezte be elmélkedését, mellyel a Geri dombtól is magasabbra kívánta emelni a lelkeket. Hogy ez valóban sikerült, az egyik fiatal zarándok elmondása is megerősítette: az elhangzó gondolatok az esővel együtt mosták, tisztították lelkét.

Nyíregyháza lakott területén Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök is csatlakozott a menethez. A fiatalokkal együtt zarándokló Orosz Atanáz miskolci megyéspüspökkel zarándokimádságokat énekelve együtt vezették be a közösséget a Szent Miklós-székesegyházba, ahol Szabó Tamás pasztorális helynök, a székesegyház parókusa fogadta a zarándokokat.

Egy görögkatolikus vallású hegymászó, Kriván Anita tett tanúságot a templomban, Elmondta: a hegymászást a via ferráta (olyan hegyi út, amelyen előzetesen felszerelt létrák, lépcsők, hidak és fémkábelek segítik az előrehaladást – a szerk.) által szerette meg. A világ hét legmagasabb vulkáni csúcsát akarja meghódítani; a Vulcanic Seven Summits kihívásból négyet már teljesített. Utazásairól, mászásai közben átélt tapasztalatairól, hitével összekapcsolódó élményeiről beszélt képes beszámolójában, többek között olyan kérdésekre is rávilágítva, hogy mit cipelünk a hátizsákban, mi a fontos életünkben, hogyan visz előre a közösség ereje a hegyen és az életben, hogyan vagyunk felelősek egymásért Krisztusban, hogyan tanulja meg az ember a halálfélelemben, hogy kiben is remélhetünk igazán.

Az élet ott kezdődik, ahol a komfortzónád véget ér

– vallja a hegymászó, aki minden útját összeköti valamilyen hitéletbeli élménnyel is. Vágyakozás helyett legyünk hálásak – mondta Kriván Anita, aki idézte a fiatal zarándokok idei mottóját is, megerősítve annak fontosságát mindennapi életünkben: „Adj szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat” (1Kir 3,9).

Szombaton reggel – Orosz Atanáz püspök jelenlétében – Szent Liturgiát végzett a székesegyházban Orosz István Mokiosz atya, mellette szolgáltak az oltár körül a zarándoklatba aktívan bekapcsolódó paptestvérek is.

Mokiosz atya prédikációjában azzal a figyelmeztetéssel indította útjukra a zarándokokat, hogy figyeljenek oda az apró, hétköznapi döntésekre, hiszen ezek, valamint a krisztusi örömhírrel átitatott beszéd és magatartás segítenek életünk nagy döntéseiben is.

A továbbindulásra a Nyíregyházán csatlakozókkal több mint nyolcvanra nőtt a zarándokok létszáma. Orosz Atanáz püspökkel együtt indultak tovább Máriapócs felé.

Szombaton este, éppen az Akathisztosz szertartására gyalogoltak be a máriapócsi templom udvarára. A megtett hosszú utat Orosz Atanáz vezetésével a kegytemplom udvarán körmenettel zárták.

Máriapócson vasárnap Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Luscsák Nílus püspök, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora vezette az ünnepi Szent Liturgiát, melynek végén Orosz Atanáz miskolci püspök köszöntötte a búcsú minden résztvevőjét, és Szent Péter apostol szavaival bocsájtotta őket útra: „Szeretteim, kérlek titeket, hogy mint idegenek és zarándokok tartózkodjatok a testi kívánságoktól, mert ezek a lélek ellen törnek. Éljetek szép életet a pogányok között, hogy lássák jótetteiteket, és látogatása napján majd magasztalják az Istent” (1Pt 2,11–12).

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

