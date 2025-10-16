Igennek Anyja – Máriás lelkiségek egyházmegyei találkozóját tartották Nagyváradon

Máriás lelkiségek egyházmegyei találkozóját tartották október 11-én, szombaton a nagyváradi római katolikus székesegyházban. Délelőtt szentségimádás és rózsafüzér imádság volt, a jelenlevők Bărbuț Péter lelki vezetővel imádkoztak.

Guia Laurean Hugó ferences testvér beszélt arról, hogy

már gyermekkorától jelen van az életében a Szűzanya iránti szeretet, hiszen így nevelték őt a szülei.

Ugyanakkor a nagykárolyi Szentlélek-plébánián mindig voltak olyan apácák, akik segítettek neki megszeretni Máriát, imádkozni a rózsafüzért. Utána Csíksomlyóra küldte a Jóisten, ahol öt évig szolgálhatott. Hangsúlyozta: hálával gondol vissza arra az időszakra, amit ott tölthetett a Szűzanya lábainál.

Kérhette őt a zarándokokkal együtt, hogy tartsa meg ősei szent hitében és erényes életében. Letisztult benne, hogy

a kegyhely olyan, mint egy „tábori kórház”, ahová leginkább azok érkeznek, akiket az élet megsebzett,

akik nehéz keresztet visznek, akik sírnak és betegek. Mert az ember „jó dolgában legtöbb esetben nem kapcsolódik Istenhez”, legfeljebb csak akkor, ha ideje van.

Szerette látni, hogy a hívek megérintik a kegyszobor lábát, s kifelé menet a templomból vissza-vissza néznek nem egyszer, nem kétszer

– magyarázta a szerzetes.

A jubileumi szentévben úgy tekintsünk a Szűzanyára mint a remény és a szeretet édesanyjára! – tanácsolta Guia Laurean Hugó.

„Igennek Asszonya, akire leszállt a Szentlélek, segíts, hogy újra együtt lehessünk Isten békéjében. Oltsd szívünk szomját, te, a remény áradó forrása...”

(Ferenc pápa imája)

Az előadást követő szünet után a találkozó szentmisével ért véget, melynek Böcskei László megyéspüspök volt a főcelebránsa.

Az eseményen készült rövid videót a nagyváradi egyházmegye Facebook-oldalán tekinthetik meg.

Forrás: RomKat.ro/Erdon.ro; Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Ciucur Losonczi Antonius

