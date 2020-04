Marini érsek, a vatikáni bizottság elnöke a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elhalasztásáról

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben az Egyháznak is későbbi időpontra kellett halasztania számos rendezvényét. Ezek közé tartozik a római helyszínű családok világtalálkozója, amelyet 2021 helyett 2022-ben tartanak meg, valamint a 2022-ről 2023-ra halasztott lisszaboni ifjúsági világtalálkozó, és immár az idén szeptemberre tervezett budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is. A Vatikáni Rádióban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke számolt be a döntés hátteréről.

– Milyen szempontok érvényesültek a döntés meghozatalában?

– Figyelembe vettük a vatikáni és a nemzetközi egyészségügyi hatóságok álláspontját. Szerintük nem biztos, hogy szeptemberre minden visszatér a megszokott rendbe, beleértve a repülőjáratokat és a kommunikációt is. Eddig már több mint 60 ezren jelentkeztek a budapesti rendezvényre, tehát nem ünnepelhettük volna meg az eucharisztikus kongresszust abban a bizonytalanságban, hogy országainkban talán nem ér véget addigra a járvány. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy évvel elhalasztjuk a rendezvény megtartását – fogalmazott Marini érsek.

– Már számos eucharisztikus kongresszuson részt vett, amelyeket többéves előkészítés előzött meg. Mit jelent ez a felfüggesztés?

– Ez egyrészt nehézséget jelent a helyi szervezőbizottságnak, mert például újra fel kell venniük a kapcsolatot mindenkivel, aki már jelentkezett az Eucharisztikus Kongresszusra, illetve akiket már meghívtak a teológiai szimpóziumra, valamint a többi programra. Ugyanakkor a felkészüléshez kapott újabb év lehetőséget is jelent, hogy a helyi szervezőbizottság még jobban elmélyítse a kongresszus előkészítését és témáját, valamint arra, hogy a nemzetközi közösség még inkább tudomást szerezzen az eseményről. Remélem tehát, hogy 2021-ben még magasabb lesz a részvételi arány, mint amire 2020 szeptemberében számítottunk. Részt vettem már néhány eucharisztikus kongresszuson Québectől kezdve (2008-ban rendezék ott a világeseményt – a szerk.), de még sosem tapasztaltam ilyen széles körű érdeklődést egy eucharisztikus kongresszus iránt és ilyen nagy számú jelentkezőt, mint a budapesti esetében.

– „Minden forrásom belőled fakad” a rendezvény mottója, ami meghívás, hogy figyeljünk arra, ami a legfontosabb ebben a bizonytalanság és félelem jellemzte időszakban.

– Az idézet egy zsoltárból származik, ami Jeruzsálemre vonatkozik, de természetesen Istenre és mindenekelőtt az Eucharisztiára is értelmezhető.

– Mit üzen az eucharisztikus kongresszusok résztvevőinek és a magyar egyháznak?

– A magyar egyháznak azt mondanám: ez megfelelő alkalom arra, hogy még jobban felkészüljön a 2021-es kongresszusra. Nemzetközi szinten az egyes helyi egyházak pedig még jobban megszervezhetik a részvételüket, mert ez egy fontos eucharisztikus kongresszus egyrészt Magyarország földrajzi fekvése miatt, másrészt Európa számára: elgondolkodhat saját gyökereiről. Remélem, hogy a jövő évi eucharisztikus kongresszus valóban nemzetközi jellegű lesz, amely elmélkedésre készteti az Egyházat és a társadalmat arról, hogy minden az Eucharisztiától függ – legalábbis a katolikusok, a hívők számára. Jézus szavai az evangéliumunkká, gesztusai pedig szentségeinkké váltak. Számunkra alapvetően fontos ezt meglátni az eucharisztikus kongresszus ünneplésekor.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Merényi Zita

