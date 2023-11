Marton Zsolt megáldotta a PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpont kápolnáját

A szentmisén részt vettek a Váci Székeskáptalan tagjai, az egyházmegye esperesei, szakpasztorációs referensei, a Vácon szolgálatot teljesítő papok, valamint az egyházmegye központi intézményeinek vezetői és munkatársai.

A PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpont idén áprilisban nyílt meg a váci püspöki palota egykori gazdasági épületének teljes újjáépítését és átalakítását követően. A központban 150 fő befogadására alkalmas rendezvényterem működik, teljes körű rendezvényszolgáltatással, saját főzőkonyhás cateringgel, valamint itt fogadják az érkező látogatócsoportokat is. Az épületegyütteshez kapcsolódik a Migazzi Lelkigyakorlatos Ház, ahol szekciótermek és szálláshelyek is bérelhetők.

A rendezvényközpont egyházi és világi vendégeket, képzéseket és rendezvényeket egyaránt fogad. A lelkigyakorlatra érkezők vagy zarándoklaton ide betérők számára mostantól a Jó Pásztor-kápolna is látogatható, amely az épület belső udvarából nyílik a kialakítását tekintve egyszerű, letisztult képet nyújtó, a rendezvényközpont szívében található tér. Ajtaja mellett a nagy kerek opálüveg ablak a Krisztus holttestét őrző barlang feltámadáskor megnyíló bejáratára emlékeztet. Egyszerre engedi be a fényt és zárja ki a külvilágot azok számára, akik imádságra térnek be a kápolnába.

A szertartás kezdetén Marton Zsolt megáldotta a vizet, amellyel meghintette a jelenlévőket, a falakat és az új oltárt. Az igeliturgia elején megáldotta az ambót, ahonnan Isten igéjét olvassák fel a szertartások alatt.

„Az igazi imádók lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát” – idézte a püspök szentbeszédében a Szentírást. De akkor miért van szükség épített helyre? – tette fel a kérdést. – Az ember ősi vágya az Istennel való találkozás. Igényli, hogy legyen egy különleges hely erre a találkozásra. Példa erre a pogány rítustól kezdve a kereszténység megszületéséig a különböző kultuszhelyek létesítése – folytatta Marton Zsolt. – Meg akarjuk érinteni a megérinthetetlent, látni szeretnénk a láthatatlant. Ezért építünk oltárt, vesszük körbe díszekkel a liturgikus teret, ezért van szent hely, ahol a világtól elvonulva bensőséges módon tudunk találkozni Istennel. Az oltár a köztünk élő Krisztust fejezi ki, és azt az örök hálát, amelyet Krisztus értünk vállalt áldozatáért szeretnénk kifejezni a szentmise bemutatásával.

„Legyen közöttünk Isten, legyen ez a hely Isten hajléka mindazok számára, akik most jelen vagyunk, akik majd itt fognak imádkozni. Legyen a Jó Pásztor a pártfogója ennek a helynek és mindazok életének, akik ide betérnek a jövőben” – fohászkodott beszéde végén a püspök.

Ezt követően került sor az oltár felszentelésére, amelynek során a megyéspüspök a Mindenszentek litániáját követően elimádkozta a fölszentelő imát, majd krizmával megkente az oltárlapot. Ezt követte az oltár tömjénezésének szertartása, végül az új oltáron terítőt, keresztet és gyertyatartókat helyeztek el, amelyeken meggyújtották a Krisztus világosságát szimbolizáló gyertyákat, valamint kivilágították az egész kápolnát. Az Eucharisztia liturgiáját követően a püspök az Oltáriszentséget ünnepélyesen elhelyezve felavatta a tabernákulumot.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye



