Marton Zsolt püspök is benevezett a Spartan jótékonysági futamra Vácon

A normál táv mellett volt külön futam gyerekek, illetve sérült gyermekek számára, valamint éjszakai futam és extrém kihívásokat tartogató csapatépítő verseny is.

A futóversenyre többezer érdeklődő érkezett a városba.

A befolyt nevezési díjakat a váci Baba utcai bölcsőde számára ajánlották fel a szervezők. A több mint kétmillió forint adományt Járja Andrea, a Váci Humán Szolgáltató Központ vezetője vett át. A befolyt összegből fejlesztő eszközöket vásárolnak az autizmussal és a Down-szindrómával élő gyerekek számára.

Marton Zsolt püspök a jótékonysági futam előtt az alábbi szavakkal köszöntötte a résztvevőket: „Örülök, hogy a versenyszervezők a jótékonyságra is gondolnak, ami az életünk szerves részévé kell, hogy váljon: mindig meglátni magunk mellett azokat, akik rászorulnak. Most közösen gyakoroljuk ezt a szeretetcselekedetet mindannyian, akik elindulunk a jótékonysági futamon. Így nemcsak a sport és a mozgás ad számunkra örömet, hanem az a tudat is, hogy egy nemes célt segíthetünk.

A mi adományunk csak egy csepp a tengerben, de ahogy Szent Kalkuttai Teréz anya mondta – ha ez a csepp nem lenne a tengerben, akkor sekélyebb lenne a víz. Így kívánok jó futást mindenkinek!” – mondta a főpásztor, majd maga is teljesítette az akadálypályát.

Forrás: Váci Egyházmegye



Fotó: Spartan Race Hungary



Magyar Kurír