Marton Zsolt püspök mutatott be adventi szentmisét a balassagyarmati fegyházban

A váci püspök örömmel folytatta az elődei által megkezdett hagyományt, hogy évente egyszer közös szentmisét ünnepeljen a fogvatartottakkal. Az első ilyen lehetőségre a Covid-19-járvány miatt a tervezettnél hosszabb ideig kellett várni.

December 10-én, a Loretói Boldogságos Szűz Mária emléknapjához kapcsolódóan bemutatott adventi szentmisén a várakozásról és az első karácsonyról szólt a főpásztor. Bátorította a fogvatartottakat, hogy a bezártság ellenére ugyanazt a felkészülési utat járják be, mint a külvilágban élők, akik jó cselekedetekkel készülnek karácsony ünnepére. Egy kedves szó, egy mosoly a börtönben is a felebaráti szeretet kifejeződése lehet két ember között.

A fogvatartottak a járványügyi rendelkezések miatt maszkban és a tervezettnél kisebb létszámban tudtak részt venni a Szent Mihály-börtönkápolnában megtartott szentmisén.

*

A balassagyarmati fegyházban több mint 300 személy tölti szabadságvesztését, akiknek közel fele nyitott a hittel való ismerkedésre – mondta el Deák Ferenc börtönlelkész, aki rendszeresen szervez lelki programokat az intézményben. – Ugyanúgy, ahogy egy helyi plébánián, mi is követjük az egyházi év eseményeit, ünnepeit, hittant, bibliaórát, szentmisét, adventi gyertyagyújtást szervezünk az érdeklődőknek. Célunk a hitébresztés, ismeretátadás, ugyanakkor az is, hogy istenélményt, közösségi élményt nyújtsunk. A kegyelemtől is függ, ki mennyire él vele és mennyire hajt ki a benne elültetett mag. Természetesen semmi nem kötelező, de a lehetőséggel sokan élnek.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye



Magyar Kurír