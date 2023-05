Marton Zsolt váci püspök megáldotta a zagyvaszántói katolikus iskola új imatermét

A zagyvaszántói katolikus iskola tíz éve került a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) fenntartásába; az imatermet az intézmény vezetőinek kezdeményezésére alakították ki. „Nagy szükségét láttuk annak, hogy az iskolában legyen egy imaterem, ahová a diákok és tanárok az órák közötti szünetekben is betérhetnek elcsendesedni, Isten jelenlétében tölthetnek el időt. Ezenfelül a lelki programjainknak is otthont ad az oratórium, adventben, nagyböjtben is itt végeztük az ájtatosságokat” – mondta el Csordás Gáborné intézményvezető, hittantanár.

Az ünnepi eseményen Marton Zsolt püspök mutatott be szentmisét.

Ezt követően az iskola diákjai léptek fel énekes, zenés és táncos műsorszámokkal, végül a püspök megáldotta az imatermet.

Az oratóriumot Don Boscóról nevezték el, mivel az iskola pedagógiai programjába is a szalézi rend alapítójának nevelésmódszertanából ültettek át gondolatokat. A diákokat már felkészítették arra, hogy lesz az iskolában terük az imádkozásra, és hogy hogyan kell egy ilyen helyen viselkedni, hogyan csendesedjenek el. Egy meglévő tantermet alakítottak át imateremmé, ahová liturgikus eszközöket vásároltak; az oltárt – mely hajó alakot formálva kifejezi az együtt haladást, a közösségi létet – egy helyi asztalosmester készítette el. Az imateremre azért is volt szükség, mert a helyi templom messze van az iskolától, így ott nem tudtak lelki programokat tartani.

Az imaterem alapító okiratát a megáldás szertartását követően a főpásztor átadta Csordás Gáborné igazgatónőnek.

„Elkezdtünk egyre nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy Don Bosco életét, nevelési módszerét megismertessük a diákokkal. Az iskola rádióműsorában például érdekes anyagokat állítottunk össze a szent életéről, történeteket olvastunk fel, de hirdettünk rajzpályázatot is, az elkészült műveket szeretnénk kiállítani” – mondta az intézményvezető, aki fontosnak tartja, hogy az iskola ne csak az oktatás helyszíne legyen, hanem az Istenhez való kapcsolódásnak is teret adjon, hiszen „sok diák számára az iskola az egyetlen hely, ahol hittel, vallásgyakorlással találkozhat”.

Csordás Gáborné igazgató az iskola szellemiségét és pedagógiai programját mutatja be az alábbi videóban:





Forrás: Váci Egyházmegye



Fotó: Zagyvaszántói Római Katolikus Általános Iskola Facebook-oldala



