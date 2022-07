Más úton tértek vissza hazájukba – 40. alkalommal rendezték meg a Máriagyűdi Ifjúsági Találkozót

Az idei találkozót a „Más úton tértek vissza hazájukba” (Mt 2,12) mottó jegyében szervezték meg.

A Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó (MIT) mit sem vesztett a korábbi évtizedekben megszokott hangulatából, és az iránta való érdeklődést az elmúlt két évben tomboló világjárvány sem tudta megtépázni: a pandémia előtti időszakkal vetekedett az idén Máriagyűdre látogatók száma. Mintegy kétszáz 16–35 éves fiatal volt jelen, valamint több tucatnyi idősebb érdeklődő is bekapcsolódott alkalomszerűen.

A szervezők – a Pécsi Katifi, a Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának önkéntesei – jóvoltából idén is sikerült jól ismert, érdeklődésre számot tartó előadókat meghívni Fábry Kornél, a tavalyi budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója és Lackfi János költő, továbbá a Vivat Bacchus Énekegyüttes személyében, általuk is vonzóvá téve a rendezvényt a fiatalság számára.

Az idei találkozó különlegessége volt, hogy Felföldi László megyéspüspök a korábbi bérmálkozások alkalmával személyesen hívta el a találkozóra az idén bérmáltakat, akik szép számban eleget is tettek a főpásztori invitálásnak.

Június 30-án, a találkozó első napján az ismerkedésé, az egymásra találásé volt a főszerep. A nyitó szentmisét Berecz Tibor ifjúsági referens iskolalelkész mutatta be.

Július 1-jén Fábry Kornél, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója szólította meg előadásában a hallgatóságot gondolataival: „Földi életünket tudatosan kell élnünk, mert csak egy van belőle, ezért is fontos, hogy ne sodródjunk az árral. Ti már a 2000 után született Z generációhoz tartoztok, akik a kütyük világában sodródtok és élitek az életet, ahol ha nincs wifi, semmi sem működik. Abban a függésben éltek, hogy mindig produkálni kell valamit az online térben a szintén online térben létező külvilág számára. Hihetetlen nyomás alatt tartjátok egymást és saját magatokat is azzal, hogy ha nincs elég lájk és visszajelzés a posztjaitokra, akkor folyamatosan produkálni kell valami újat. Folyamatosan felesleges infókat osztotok meg egymással a pozitív visszajelzés reményében, miközben valódi, személyes kapcsolataitok rendkívül szegényesek. A világra úgy tekintetek, hogy ami nincs az interneten, az nem is létezik. Ennek az életszemléletnek akartok megfelelni annak érdekében, nehogy lemaradjatok valamiről. Szeretetkoldulással élitek az életet, amíg nem találkoztok magával a szeretettel. Mert Isten maga a szeretet. Hol lehet a Jóistennel találkozni? Itt és most. Mert életünkben a legfontosabb hely a jelenben van. A múltunk már nem, a jövő pedig még nem létezik. Csak a jelen van.

Megragadjuk-e itt és most az alkalmat? Segít, ha megállunk, csendben vagyunk, és tudatosítjuk magunkban Isten jelenlétét, és ezt bármikor megtehetjük: Istenem, köszönöm, hogy itt vagy.”

Fábry Kornél előadását gitáron kísért énekléssel zárta.

A nap esti szentmiséjét Gál Péter plébános celebrálta, aki beszédében felelevenítette a Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó indulásának kezdeti éveit, amikor ezernél is több fiatal vett részt egy-egy találkozón. A második nap estéjén a Vivat Bacchus a cappella énekegyüttes emlékezetes fellépése nyújtott maradandó élményt.

Július 2-án, a találkozó harmadik napján Lackfi János hozta el, ahogy ő fogalmazott, a Szentlélek indíttatására született gondolatait. A költő sajátos humorában és stílusában megfogalmazott, a fiatalokat megszólító előadás vezérfonala az „...úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé” (Mt 10,16) szentírási rész volt. A tanúságtevő előadást követő kiscsoportos foglalkozásokban szintén szerepet vállalt a költő.

A harmadik nap délutánján az idén bérmálkozókkal találkozott Felföldi László püspök a máriagyűdi bazilikában, személyes hangvételű beszédben buzdította őket a katolikus közösségi életben való aktív részvételre.

A programra ellátogatott Versegi Beáta Mária nővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja, teológus, keresztény antropológus, szupervizor, coach, aki a pécsi megyéspüspök meghívására két rendtársával együtt idén szeptembertől a Pécsi Egyházmegyében az ifjúságpasztoráció területén folytatja a szerzetesi szolgálatot.

A főpásztor este szentmisét mutatott be a kegyhely szabadtéri oltáránál. Felföldi László reményét fejezte ki, hogy miként a találkozó mottójában is olvasható, úgy a résztvevők is más úton térnek vissza hazájukba a találkozó után. Szentbeszédében rámutatott, ez a találkozás önmagában nem ér semmit, csak akkor, ha annak üzenetét a résztvevők megosztják másokkal otthonaikban, a plébániákon, a közösségekben, mert csak akkor teremhet gyümölcsöt. Fontos, hogy a fiatalok egymásból erőt merítve és töltekezve a találkozót követően is rendszeresen beszélgessenek azokkal, akikkel tudnak együtt gondolkodni, akik ugyanúgy várják Isten szavát, üzenetét, akik megértik a másik reményét, félelmét, örömét.

Ma Krisztus olyanokat hív, akik nem takarékoskodnak idejükkel, energiájukkal, hogy szolgálják az evangéliumot – hangsúlyozta a megyéspüspök.

Krisztus számít rátok, bízik bennetek. Bízzatok ti is magatokban! Ennek az egyházmegyének a megújulását csak veletek együtt tudjuk megvalósítani. Én is számítok rátok, ti is számíthattok rám, számíthattok az atyákra, a munkatársakra.

Valódi közösségek csak így születnek és kezdenek el élni egyházközségeitekben Krisztus akarata szerint, a Szentlélek vezetésével és Isten örömének békéjével – zárta a fiatal generációhoz intézett beszédét Felföldi László püspök.

A találkozóra a Pécsi Egyházmegye papnövendékei is ellátogattak, akiket a fiatalok az utolsó nap zárásaként kendőzetlen őszinteséggel kérdezhettek hitről, hivatásról, istenkapcsolatról.

Fábry Kornél és Lackfi János előadása megtekinthető a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján.

