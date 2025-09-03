Még lehet jelentkezni az Orosz Péter Pál boldoggá avatására induló kárpátaljai zarándoklatra

A zarándoklat programja:

szeptember 26., péntek

7.30: Nyíregyházán gyülekező azoknak, akik nem Biriben szállnak fel a buszra;

8.15: imádság Orosz Péter Pál szülőhelyén, Biriben; majd indulás a biri Szent Mihály görögkatolikus templomtól;

Nagykállón további utasok felvétele;

Munkácson városnézés, ebéd; a Magyar Ház, a Rákóczi-kastély, a görögkatolikus templom (ahol a torinói lepel másolatát őrzik), a munkácsi kolostor, a Feszty-körkép helyszíne, a kilátó megtekintése; továbbutazva vacsora.

szeptember 27., szombat

Bilkén Szent Liturgia, Orosz Péter Pál boldoggá avatása (ebéd úticsomag formájában);

Beregszászon az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ látogatása, majd vacsora.

szeptember 28., vasárnap

Ungvár – a vár, az 1646-os ungvári unió helyszíne, a skanzen – megtekintése Szabó Konstantin esperes, görögkatolikus parókus, az ungvári Boldog Romzsa Tódor Görögkatolikus Teológiai Akadémia és Papnevelő Intézet prefektusa idegenvezetésével;

magyar nyelvű Szent Liturgia a helyi magyar nyelvű közösséggel Boldog Romzsa Tódor sírhelyénél, a Görögkatolikus Székesegyházban;

ebéd a szemináriumban.

*

Az ungvári magyar konzulátus nagyon örül a zarándokok érkezésének, és mindenben segítenek. A határon való átkeléshez érvényes útlevélre van szükség.

A szállás két helyszínen lesz: a közelmúltban felújított Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban és a Pásztor Ferenc Zarándokházban (két-, három- és négyágyas szobákban).

A szálláson reggelit nem biztosítanak, ezt mindenki maga kell hogy megoldja. A szállásokon jól felszerelt étkező (hűtő, főzőlap, vízforraló stb.), kávézási lehetőség van, valamint a közelben több kisbolt, reggelizőhelyek.

A zarándoklat – autóbuszos utazás, audioguide, idegenvezetés, szállás, két ebéd és három vacsora – költsége felnőtteknek 30 000 forint, 12 év alattiaknak 20 000 forint.

Jelentkezési határidő: szeptember 15.

Jelentkezni Grunda Dávid atyánál, a grunda.david@nkgim.hu e-mail-címen lehet. Kérdés esetén a (+36) 30/533-6190-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Forrás: Grunda Dávid/Biri Görögkatolikus Egyházközség; Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír