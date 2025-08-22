Még lehet jelentkezni a Sapientia szakirányú továbbképzéseire és tanfolyamaira

A 25 éves jubileumát ünneplő intézmény Budapest belvárosában, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél található. A fenntartó három szerzetesrend, a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2000-ben egyesítették a már több évszázada működő teológiai főiskoláikat Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola néven. Oktatóik szerzetesek és világi szakemberek; keresztény szemlélet, személyes odafigyelés, összetartó közösség jellemzi az intézményt, ahol a világiakat is szeretettel várják a képzésekre.
A szakirányú továbbképzésekre augusztus 25., hétfő éjfélig lehet jelentkezni, ezek az alábbiak:
Antalfai fejlesztő művészetterapeuta
Antalfai személyiségfejlesztő és értékőrző meseterápia
Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus
Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltéséhez is)
Emellett indulnak tanfolyam jellegű képzések is. Augusztus 25-ig várják a jelentkezéseket az alábbi tanfolyamokra:
Képzés elsőáldozó gyermekek szüleinek felkészítéséhez
Hátrányos helyzetű és cigány/roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai személyiségfejlesztő és módszertani pedagógus-továbbképzés
Ezenkívül szeptember 4-ig lehet jelentkezni a Bibliai szerepjáték-vezető tanfolyamra; illetve szeptember 15-ig a Közösségi színjátszó-vezető képzésre.
További tájékoztatás a felvételi eljárásról ITT.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken is lehet:
e-mail: tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu
telefon: +36 1 486 4484
Forrás: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Fotó: Merényi Zita
Magyar Kurír
