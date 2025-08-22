Még lehet jelentkezni a Sapientia szakirányú továbbképzéseire és tanfolyamaira

A 25 éves jubileumát ünneplő intézmény Budapest belvárosában, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél található. A fenntartó három szerzetesrend, a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2000-ben egyesítették a már több évszázada működő teológiai főiskoláikat Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola néven. Oktatóik szerzetesek és világi szakemberek; keresztény szemlélet, személyes odafigyelés, összetartó közösség jellemzi az intézményt, ahol a világiakat is szeretettel várják a képzésekre.

A szakirányú továbbképzésekre augusztus 25., hétfő éjfélig lehet jelentkezni, ezek az alábbiak:

Antalfai fejlesztő művészetterapeuta

Antalfai személyiségfejlesztő és értékőrző meseterápia

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltéséhez is)

Emellett indulnak tanfolyam jellegű képzések is. Augusztus 25-ig várják a jelentkezéseket az alábbi tanfolyamokra:

Képzés elsőáldozó gyermekek szüleinek felkészítéséhez

Hátrányos helyzetű és cigány/roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai személyiségfejlesztő és módszertani pedagógus-továbbképzés

Ezenkívül szeptember 4-ig lehet jelentkezni a Bibliai szerepjáték-vezető tanfolyamra; illetve szeptember 15-ig a Közösségi színjátszó-vezető képzésre.

További tájékoztatás a felvételi eljárásról ITT. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken is lehet: e-mail: tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu

telefon: +36 1 486 4484

Forrás: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír