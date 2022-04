Meg nem született gyermekeknek avattak emlékhelyet Marcaliban

A szertartáson Gyulai Botond, az emlékhely egyik ötletadója ismertette a szomorú statisztikát, hogy Magyarországon évente Marcali lakosságának mintegy háromszorosa azoknak a magzatoknak a száma, akik szándékosan vagy nem tervezetten halnak meg terhességmegszakítás következtében. Pedig orvosi értelemben és erkölcsileg is az élet a fogantatással kezdődik – emelte ki. Szólt a poszttraumás stresszről is, illetve kiemelte a gyász fontosságát, amely azokat is érinti, akik tervezetten mondtak le a gyermekükről.

Ez az emlékhely ezért jött létre, mert ha van egy olyan hely, ahol az érintettek méltóképpen tudnak megemlékezni elhunyt szeretteikről, akkor sokkal könnyebben válik feldolgozhatóvá ez a trauma. Ezt a tényt a témát feldolgozó tanulmányok is alátámasztják.

A marcali központi temetőben megvalósult mostani alkotás is ezt a célt szolgálja – mondta Gyulai Botond.

Ezt követően Kiss Iván címzetes prépost, plébános felidézte: Szent II. János Pál pápa sokszor beszélt az élet ünnepéről, az életvédelem fontosságáról. Beszélt Kalkuttai Teréz anyáról is, aki az indiai szegény, elhagyott emberek utolsó mentsvára, lelki támasza volt. A kezüket fogva imádkozott velük életük utolsó pillanatáig, hogy méltósággal, emberként távozhassanak a földi életből.

A plébános gondolataihoz kapcsolódóan Tóth Eszter Ágnes gimnazista felolvasta Teréz anya Az élet himnusza című imáját.

Sütő László polgármester és idősebb Nikula András kéthelyi kőfaragómester leplezték le az emlékművet, amelyen Simon András grafikusművész alkotása, valamint az „Elmentél, de angyalként örökké velünk maradsz” felirat látható.

Kiss Iván atya az imádságot követően megáldotta az emlékhelyet.

Az eseményen az emlékhely másik ötletadója, Gyulainé Domján Zsuzsanna beszédében egy személyes élményét osztotta meg a jelenlévőkkel.

Könyörgések hangzottak el az élet védelmében; a résztvevők egy-egy szál virágot, csokrokat helyeztek el, illetve mécseseket gyújtottak az ártatlanok emlékére.

Az eseményen közreműködött a marcali Fény Gyermekei katolikus zenekar.

Az emlékhely ötlete 2021-ben született, amikor az „Élet Útja” zarándoklat keretében, a Kaposvári Egyházmegyét járva, Marcaliba is elhozták a „Meg nem született gyermek” szobrát. A helyi egyházközség tagjai is nagy számban csatlakoztak a lelki adoptálás mozgalmához.

A Marcali Központi Temetőben a „Meg nem született gyermekek” emlékhelye a kéthelyi Nikula Kőfaragó Műhely nagylelkű adományból és társadalmi összefogásból valósult meg. Az emlékhely létrejöttében segédkezet Marcali Város Önkormányzata, Nikula András, kéthelyi kőfaragó és családja, Simon András grafikusművész, valamint Gyulai Botond és felesége, Gyulainé Domján Zsuzsanna.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye



Szöveg és fotó: Kiss Kálmán

Magyar Kurír