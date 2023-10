Megalakulásának 15. évfordulóján kórustalálkozót szervezett az újfehértói Kolping énekkar

Az ünnepség kezdetén köszöntőt mondott Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspök, a debrecen-nyíregyházi egyházmegye első, immár nyugalmazott főpásztora, aki arról beszélt, milyen ereje van a dalnak az imádkozás során, s milyen fontos azoknak a személye, akik tehetségükkel örömet tudnak szerezni társaiknak.

Hosszú József, Újfehértó polgármestere ünnepi beszédében kiemelte: a nyírségi kisvárosban nagy tekintélye van a kultúrának, művelőit csodálat és tisztelet övezi a településen.

A kórustalálkozón négy kórus vett részt: két újfehértói, egy téglási énekkar és egy baktalórántházi dalkör. Az újfehértói Kolping énekkar mellett működik a Körkép Városi Vegyeskar, amely elsőként lépett fel, ezt követte a baktalórántházi, majd a téglási kamarakórus, végül az ünnepelt Kolping énekkar következett.

Mindegyik énekkar színvonalas műsorral készült, a művek többsége egyházi ének volt. A családias hangulatú találkozón a kórusok eredményes múltjukról, történetükről is beszámoltak, valamint azokról a rangos elismerésekről, amelyeket évtizedes munkájuk során elnyertek. Kiderült az is, hogy bár időről időre valamennyi kórusnak a lemorzsolódással is szembe kell néznie, a megmaradt tagok igyekeznek heti többszöri próbaalkalmakkal készülni a fellépésekre, kórustalálkozókra, fesztiválokra, és mindannyian fontosnak tartják, hogy a helyi közösségi rendezvényeken is megjelenjenek.

A Kolping kórus bemutatkozásában elhangzott: Adolf Kolping nevét viselve fontosnak tartják a kölni pap filozófiájának elsajátítását, amely többek között a közösség erejét és fontosságát hangsúlyozza.

Az évforduló alkalmából megrendezett kórustalálkozót jó hangulatú vacsora zárta, amelyre a házigazda hívta meg a testvérkórusokat, akik tortával kedveskedtek az ünnepelteknek.

A jubiláló újfehértói Kolping kórus megálmodója Juhász Imre plébános, aki a vele készült interjúban azt is megosztotta, mit jelent számára és mit az egyházközségnek az énekkar. A beszélgetést IDE kattintva olvashatják.

Forrás: Polgáriné Szilágyi Edit/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír