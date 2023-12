Megáldották az idősek nappali ellátásának helyet adó Szent Anna Házat Szombathelyen

Várják a 60 év felettieket az idő aktív eltöltésére – mondta Vass Péter szakmai vezető. Kiemelte: nemcsak Szombathelyről, hanem a környékbeli településekről is várják az időseket. A következő félévben 58 nagy eseménnyel, a hét különböző napjain pedig klubokkal, foglalkozásokkal készülnek, olyan programokkal, ahol az idős emberek megmozgathatják testüket és szellemüket. Van kápolna, ahol imádkozhatnak is. Mindezt miért? Hogy csökkentsék a magány érzését az idősekben, és ezzel is küzdjenek az ebben az életkorban már gyakori demencia problémájával. Közösséget hoznak létre, ahol aktívan el tudják tölteni a hétköznapokat. Mindennap tánccal, ülőtánccal, tornával fogják kezdeni a találkozókat, lesz majd többek között könyvklub, kirándulás, kötögetés, előadások.

A kápolnát és az épületet Székely János megyéspüspök áldotta meg. A szentmisén beszédében kiemelte: az idős ember nem teher, hanem áldás a társadalom számára, olyan ember, aki tapasztalatával, bölcsességével segíti a következő nemzedéket. A szentmisét követően a Mesevár Óvoda Süni csoportja adott karácsonyi műsort a megjelenteknek, akiket ezután ebéddel láttak vendégül.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír