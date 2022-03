Megáldották Budapest első görögkatolikus óvodáját

Az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda immár harmadik éve, 2019 szeptembere óta várja a gyermekeket Budapest belvárosában. Jelenleg 45-en járnak ide, de akár 100 óvodást is képes már fogadni az intézmény. Budapest első görögkatolikus óvodájának ünnepélyes felszentelése a pandémia miatt váratott eddig magára, de idén már nem volt akadálya annak, hogy az Örömhírvétel ünnepéhez kapcsolódóan Fülöp metropolita Isten áldását kérje az intézményre.

A Rózsák terének padsorait ezúttal óvodáskorú és „damjános” gyermekek töltötték meg.

Prédikációjának kezdetén a főpásztor elmesélte a gyerekek nyelvén is az evangéliumban hallható örömhírvétel történetét, és azt is elmondta, a bizánci egyházban egy ünnep másnapján mindig a középpontba állított történet másik főszereplőjére emlékezünk, ez esetben Gábor főangyal kapja az őt nagyon is megillető figyelmet.

„Aki még kicsiny, az jól tudja, hogy függ valakitől – folytatta az érsek-metropolita. – A gyermek mindig felfelé néz, tudja, hogy ő kicsiny, és ezt el is fogadja, nem dühös miatta. Aki elfogadja a maga kicsiségét, az Isten annak nyilatkoztatja ki az igazságát. Aki folyton azzal foglalkozik, hogy nagyobb legyen a többieknél, annak nem nyílik meg lelke az Isten után. Aki felfelé néz, az előbb-utóbb meglátja a Jóistent, és az Úr kinyilatkoztatja neki a bölcsességét. Mi, felnőttek többnyire elfelejtünk felfelé nézni, elfelejtjük, hogy az Isten előtt mi is kicsinyek vagyunk. Emlékeztessen minket ez a nap arra, hogy mindnyájan kicsinyek vagyunk, és merrefelé kell néznünk.”

Az óvodába érve a szentelést, a termek és terek ünnepélyes megáldását követően Kocsis Fülöp érsek a prédikáció gondolatmenetét vitte tovább köszöntő beszédében.

„A mai napon azért áldottuk meg az óvodát, az óvodásokat, hogy meg ne feledkezzenek kicsinységükről, amikor majd felcseperednek. Akarjunk mi is kicsinyek lenni az Isten előtt, – hangsúlyozta a főpásztor –, hogy igazán részesülhessünk az Ő ajándékaiban. Az Úristennek különös gondja van a kicsinyekre, az elesettekre és a segítségre szorulókra, és az Egyházat ugyanez kell hogy jellemezze. Hivatásunk kell, hogy legyen a rászorulók segítése, a leginkább szükséget szenvedők szükségleteinek kielégítése, mert mindez nem más, mint az Isten szeretetének közvetítése.”

Kocsis Fülöp érsek elmondta, régi álma valósult meg azzal, hogy a fővárosban létrejött egy görögkatolikus óvoda. A gyermekek népi-gyermekjátékos bemutatója kapcsán kiemelte: „Nagy szükség van az ehhez az óvodához hasonló szigetekre a mai Istentől elfordult világban, ahol az őseinktől kapott értékeket Isten szeretetében tudják továbbadni. Örömhír ez az óvoda mindannyiunknak, de a mi feladatunk, hogy továbbadjuk ezt az örömöt az itt felcseperedőknek” – zárta beszédét a metropolita.

A szentelésen jelen lévő Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára köszöntő beszédében kitért arra, hogy az evangéliumok tanúsága szerint Jézus számára különösen fontosak voltak a gyermekek. Csodálatos ajándéknak tartja, hogy egy gyermek fejlődését életszakaszról életszakaszra figyelemmel lehet kísérni; apaként is nap mint nap tapasztalja, mennyire nyitottak a világra a gyermekek, és milyen kitartóan keresik a saját életük értelmét, célját. „Számunkra, felnőttek számára rendkívül fontos Jézus tanítása arról, hogyan terelgessük gyermekeinket az Isten országa felé vezető úton.”

Az államtitkár megköszönte, hogy az itteni szülők ilyen fontosnak tartják gyermekük keresztény módon történő nevelését: „Talán ma az egyik legnagyobb kihívás hitvalló kereszténynek lenni, keresztény családként hirdetni az élet nagyszerűségét. Mi, magyarok valljuk, hogy az emberiség jövője szempontjából a legnagyszerűbb emberi közösség a család.”

Beszéde végén Latorcai Csaba köszönetet mondott az intézmény óvodapedagógusainak azért, hogy keresztény szellemben oktatva terelgetik a rájuk bízott kisgyermekeket, formálva lelkivilágukat, hitüket, hazaszeretetre és magyarságra tanítva őket. „Köszönöm, hogy kedves, megértő, szerető odaadással családias környezetben élhetik meg a gyermekek a játékok, a mese, a színes programok világát, és életkoruknak megfelelően Krisztus evangéliumának örömhírét.”

Jaczkó Sándor helynök beszédében visszaemlékezett a kezdeti időszakra: az intézménynek három éve még több alkalmazottja volt, mint ide járó gyereke, ennek ellenére a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartó gondoskodása lehetővé tette a nyugodt szakmai munkát az intézmény falai között. Kocsis Fülöp metropolita türelmesen várta, hogy a gondosan elültetett fa gyümölcsöket teremjen. Jaczkó Sándor az óvoda névválasztása kapcsán elmondta: a pszichológia szerint az öröm egy sor fiziológiai aktivitáson keresztül egy mélyen beágyazódó érzelem, meg tudja könnyíteni a szocializációt, a rugalmasságot, a környezettel való érintkezést, és ösztönzi a kreativitást, a mentális rugalmasságot és az emberséget. Ezt az örömöt próbálják az intézményben meghonosítani.

Végezetül a helynök megköszönte az óvónők kitartását, hogy lassan, de biztosan egy görögkatolikus otthont tudtak ide varázsolni, ami a pesti belváros betonrengetegében cseppet sem volt egyszerű. Külön is megköszönte a magyar állam financiális támogatásán túlmutató határozott nemzetpolitikai integritását, hiszen az óvoda felújítása a Katolikus Egyház óvodafejlesztési programjának keretén belül valósult meg, melyben mintegy 275 millió forint támogatásban részesült.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír