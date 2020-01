Megáldották a debreceni görögkatolikus kávézót és ajándékboltot

A Myra kávézó nyitott találkozási pont mind a szakkollégisták, mind a debreceniek számára. „Talán szokatlan, de semmiképpen sem elkerülhető, hogy egy kávéháznak is szüksége van Isten áldására – kezdte rövid köszöntőjét Orosz Atanáz püspök. Hozzátette, vízkereszt napján sokan elhatároztuk, hogy szívünkbe zárjuk a Messiást, azt, aki a Jordán folyónál kifejezte, hogy Ura ennek a világnak. Most nagyon fontos, hogy életünk minden rétegébe befogadjuk őt.

55 évvel ezelőtt a II. vatikáni zsinaton az Egyházról a mai világban című konstitúcióban dogmatikus erővel megfogalmazta az Egyház, hogy nem csak a szerzeteseknek kell megszentelődniük – emlékeztetett a miskolci megyéspüspök, kiemelve, az Egyházban a világiaknak is minden tevékenységükben, még a pihenésükben, felüdülésünkben is szenteknek kell lenniük. Vagyis egy kávézóban is be kell fogadni magunk közé az Úr Jézust, aki minden megszentelés forrása.

Ugyanakkor – tette hozzá Orosz Atanáz – nem lehet elfelejti, hogy manapság, különösen a keleti egyházakban üldöztetve, zaklatva élik meg a karácsonyt Irakban, Pakisztában, Indiában. Az ottani keresztények életük kockáztatása árán ünneplik az ő naptáruk szerint az elmúlt napokban megszületett Krisztust, máshol pedig a Jordánban megszentelődött Krisztust, akinek békéjére van szükség mindenütt. Egy-egy békésen eltöltött kávézás során gondoljunk azokra a testvéreinkre, akiknek kevesebb béke jut – zárta beszédét a főpásztor.

A szentelési ünnepség a Lautitia Kóruscsalád rövid műsorával zárult, ami után a vendégek végigkóstolhatták a kávékülönlegességeket és süteményeket.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír