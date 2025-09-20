Megáldották a fedémesi dombtetőn felállított keresztutat

Szeptember 17-én a fedémesi hívek különleges lelki ajándékban részesültek: a falu határában, a dombtetőn felállított keresztutat ünnepélyesen megáldotta Maksó Péter, a Fedémest is ellátó tarnaleleszi plébániai kormányzó és Burbela Gergely verbita atya.

„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye fel keresztjét, és kövessen engem.” (Mt 16,24)

Az esemény meghitt hangulatban zajlott: a jelenlévők együtt járták végig Jézus szenvedésének útját, imádságokkal és énekekkel. Mélyen megérintett mindenkit, hogy a természet ölelésében, a hegyek és völgyek látványával körülvéve idézhették fel Jézus keresztútját – amely egyszerre szólít meg személyesen és közösségként is.

A keresztút nemcsak emlékeztet Krisztus szenvedésére, hanem életünk terheit, küzdelmeit és reményeit is szimbolizálja. A fedémesi dombtetőn álló stációk a jövőben mindenki számára lelki erőforrást, a csendes imádság helyét jelentik majd.

Köszönet illeti mindazoknak, akik megálmodták, lelkileg elindították ezt a kezdeményezést, akik segítettek a stációk felállításában, valamint mindazoknak, akik munkájukkal, imáikkal és támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szép és felemelő esemény létrejöhessen.

A keresztút megáldása előre is mutat: arra hív, hogy mindennapjainkban is kövessük Krisztust, és hitünk erejével erősítsük egymást közösségben és szeretetben.

Szöveg: Szabó Alex SVD testvér

Fotó: Szabó család

